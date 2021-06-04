Компании общепита с выручкой до 2 млрд рублей освободят от НДС
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 заявил, что предприятия общественного питания со следующего года освободят от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд руб.
«Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог 250 человек», — заявил Путин.
Власти Москвы в январе этого года обращались к правительству России с аналогичной просьбой. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, говорил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. С просьбой об обнулении НДС для ресторанной отрасли к Путину обращался и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Только в Москве из-за пандемии в 2020 г. закрылось 208 заведений, сообщали аналитики консалтинговой компании JLL. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил, что физически лишилось бизнеса порядка 40% предпринимателей. «Кто-то отдал свое предприятие или большую долю другим, кто-то продал», – отмечал он.