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Компании общепита с выручкой до 2 млрд рублей освободят от НДС

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 заявил, что предприятия общественного питания со следующего года освободят от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд руб.

«Показательный пример здесь — сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог 250 человек», — заявил Путин.

Путин предложил компенсировать предпринимателям расходы за услуги СБП

Власти Москвы в январе этого года обращались к правительству России с аналогичной просьбой. Данная мера «позволит существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть сложный период», связанный с действующими ограничениями, говорил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. С просьбой об обнулении НДС для ресторанной отрасли к Путину обращался и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Только в Москве из-за пандемии в 2020 г. закрылось 208 заведений, сообщали аналитики консалтинговой компании JLL. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил, что физически лишилось бизнеса порядка 40% предпринимателей. «Кто-то отдал свое предприятие или большую долю другим, кто-то продал», – отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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