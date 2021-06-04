Путин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка менее 2 млрд руб. в год. За ними сохранится право на уплату пониженных страховых взносов даже том случае, если число персонала в компании вырастет до 1500 человек — сейчас этот порог 250 человек. Президент сказал, что они посмотрят, какой эффект это даст с точки зрения «обеления» и стимулирования бизнеса. «Что касается обеления, то здесь, думаю заинтересованным лицам всем понятно, о чем речь. Все чеки через кассу, наем работников в белую и закупка товаров тоже в белую через кассу», — сказал президент