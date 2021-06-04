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Путин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ предложил три новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что в прошлом году были вдвое снижены (с 30 до 15%) страховые взносы для небольших предприятий, и эта мера будет действовать и дальше. Однако уже в этом году планируется запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего бизнеса, так называемое «зонтичное» предоставление поручительств, сказал президент.

Корпорация МСП будет выдавать поручительства по кредитам банков партнеров, сказал Путин: «По сути возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным». Это позволит предпринимателям привлечь ресурс на развитие в размере не менее 600 млрд руб. до 2024 года, подчеркнул Путин.

Еще одна мера касается системы быстрых платежей. По его словам, малый бизнес сетует на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых операций. Поэтому была расширена система быстрых платежей, а к 1 июля к ней должны подключиться все крупные банки страны. Путин предложил до конца года в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей, в том случае когда они продают свои услуги физлицам. «Таким образом, в итоге стоимость услуг системы быстрых платежей для таких компаний будет равна нулю», — сказал президент. А чтобы не демотивировать финансовые организации, нужно будет их поддержать со стороны бюджета, добавил Путин.

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Третья мера затронет компании, занимающиеся общественным питанием. По его словам, сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала и объему выручки. А это означает дополнительную фискальную нагрузку, что приводит к искусственному дроблению компаний. Показательный пример, по его словам, сфера общественного питания. Поэтому для компаний этой отрасли Путин предложил запустить с 2022 года пилотный проект, чтобы отработать механизм более плавного перехода от одного налогового режима к другому.

Компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка менее 2 млрд руб. в год. За ними сохранится право на уплату пониженных страховых взносов даже том случае, если число персонала в компании вырастет до 1500 человек — сейчас этот порог 250 человек. Президент сказал, что они посмотрят, какой эффект это даст с точки зрения «обеления» и стимулирования бизнеса. «Что касается обеления, то здесь, думаю заинтересованным лицам всем понятно, о чем речь. Все чеки через кассу, наем работников в белую и закупка товаров тоже в белую через кассу», — сказал президент

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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