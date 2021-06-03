Газпромбанк профинансирует строительство мясного цеха на 10 млрд рублей
Газпромбанк договорился с таиландской группой компаний Charoen Pokphand Foods о финансировании проекта строительства мясоперерабатывающего цеха в Нижегородской области. Инвестиции составят 10 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
Речь идет о строительстве цеха забоя и переработки мяса свиней, который создаст в регионе 500 дополнительных рабочих мест. «Общие инвестиции в проект превысят 10 млрд рублей. Сделка будет реализована на принципах проектного финансирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей Минсельхоза России», — рассказал представитель Газпромбанка.
В пресс-службе отметили, что для Charoen Pokphand Foods реализация проекта поспособствует ее дальнейшей вертикальной интеграции, а также позволит диверсифицировать бизнес в России. Подписание соглашения состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ГК Charoen Pokphand Foods – агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности, комбикормов и свинины. В России группе компаний принадлежат две птицефабрики в Ленинградской области — «Северная» и «Войсковицы». Также группа компаний управляет комплексами по производству свинины в Московской, Калужской и Курской областях. По итогам 2020 г. выручка Charoen Pokphand Foods составила 1,4 трлн руб.
Charoen Pokphand Foods входит в тайский конгломерат CP Group. Помимо сельского хозяйства, CP Group инвестирует в проекты в сфере ритейла, телекоммуникаций, электронной коммерции, недвижимости, финансов и фармацевтики. Выручка CP Foods в 2019 г. составила $17,1 млрд.