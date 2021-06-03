Газпромбанк профинансирует строительство мясного цеха на 10 млрд рублей

ГК Charoen Pokphand Foods – агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сельскохозяйственной и пищевой продукции, в частности, комбикормов и свинины. В России группе компаний принадлежат две птицефабрики в Ленинградской области — «Северная» и «Войсковицы». Также группа компаний управляет комплексами по производству свинины в Московской, Калужской и Курской областях. По итогам 2020 г. выручка Charoen Pokphand Foods составила 1,4 трлн руб.