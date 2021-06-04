Путин предложил компенсировать предпринимателям расходы за услуги СБП
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) предложил возмещать представителям малого и среднего бизнеса затраты на использование Системы быстрых платежей (СБП) для операций с физическими лицами.
«Предлагаю на период до конца года в полном объёме — я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности, малым и средним предпринимательством, для них это будет приятная новость — в полном объёме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей в том случае, когда они продают свои товары или услуги физическим лицам — гражданам», — сказал он.
Таким образом, комиссия для предпринимателей в указанных случаях будет нулевой. В то же время Путин отметил, что уже обсудил с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной необходимость бюджетной поддержки финансовых организаций, чтобы не демотивировать их.
Путин указал, что сейчас представители бизнеса, в особенности малого, сетуют на высокую банковскую комиссию при осуществлении торговых и других операций.
Ранее ЦБ сообщил, что с октября 2021 г. ограничит максимальный размер банковской комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за операции в СБП. На данный момент она составляет от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности. С указанной даты комиссия останется в том же диапазоне, но не сможет быть выше 1,5 тыс. руб.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб.
Вдобавок Путин предложил запустить новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — зонтичное предоставление поручительства.
«Речь идет о следующем: наш институт развития — «Корпорация МСП» — будет выдавать поручительства по кредитам банков партнеров. По сути возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредиты более доступными. Это позволит предпринимателям привлечь ресурс на развитие не менее 600 млрд рублей до 2024 года», — пояснил президент.