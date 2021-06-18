Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа
Курс евро в ходе сегодняшних торгов впервые с 12 августа прошлого года опустился ниже 86 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, в 10:30 мск валюта торговалась по минимальной цене в 85,83 руб. На закрытии вчерашних торгов евро стоил 86,15 руб.
Доллар также дешевеет по отношению к рублю. Его минимальная цена за сегодня составила 72,15 руб. в 10:30 мск после 72,32 руб. на закрытии вчерашних торгов.
Российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро с 22 апреля. Укрепление рубля ускорилось за несколько дней до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня.