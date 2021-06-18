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Курс евро опустился ниже 86 рублей впервые с августа

Ведомости

Курс евро в ходе сегодняшних торгов впервые с 12 августа прошлого года опустился ниже 86 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, в 10:30 мск валюта торговалась по минимальной цене в 85,83 руб. На закрытии вчерашних торгов евро стоил 86,15 руб.

Доллар также дешевеет по отношению к рублю. Его минимальная цена за сегодня составила 72,15 руб. в 10:30 мск после 72,32 руб. на закрытии вчерашних торгов.

Российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро с 22 апреля. Укрепление рубля ускорилось за несколько дней до встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась в Женеве 16 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных