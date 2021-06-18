Новак рассказал о планах построить свыше 10 тыс. электрозаправок до 2024 года

«В целом, задача стоит более серьезная и масштабная и к 2024 году, и к 2030 году. К 2024 году нам нужно 11 тыс. заправок по стране, а к 2030 году — уже 50 тыс.», — сказал Новак в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.