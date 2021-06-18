Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Экономика

Новак рассказал о планах построить свыше 10 тыс. электрозаправок до 2024 года

Ведомости

К 2024 году в России необходимо создать 11 тыс. заправок для электрического транспорта, а к 2030 г. — 50 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

«В целом, задача стоит более серьезная и масштабная и к 2024 году, и к 2030 году. К 2024 году нам нужно 11 тыс. заправок по стране, а к 2030 году — уже 50 тыс.», — сказал Новак в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.

Как отметил вице-премьер, российское правительство разрабатывает инициативу по поддержке развития электротранспорта и мобильной зарядной инфраструктуры для него.

«Мы это будем стимулировать: и производство зарядных [станций], и установку этих станций, и, соответственно, Министерство промышленности вместе с автомобильной отраслью [будет поддерживать] наше производство электротранспорта», — добавил он.

Как отмечает агентство, в данный момент одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания «Россети», которая управляет сетью из 263 станций. В планах компании увеличить количество таких станций до 1 341 к 2025 г. Другая российская компания — «Русгидро» — планирует увеличить число своих электрозаправок в стране до 150 к 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных