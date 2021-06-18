Новак рассказал о планах построить свыше 10 тыс. электрозаправок до 2024 года
К 2024 году в России необходимо создать 11 тыс. заправок для электрического транспорта, а к 2030 г. — 50 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
«В целом, задача стоит более серьезная и масштабная и к 2024 году, и к 2030 году. К 2024 году нам нужно 11 тыс. заправок по стране, а к 2030 году — уже 50 тыс.», — сказал Новак в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.
Как отметил вице-премьер, российское правительство разрабатывает инициативу по поддержке развития электротранспорта и мобильной зарядной инфраструктуры для него.
«Мы это будем стимулировать: и производство зарядных [станций], и установку этих станций, и, соответственно, Министерство промышленности вместе с автомобильной отраслью [будет поддерживать] наше производство электротранспорта», — добавил он.
Как отмечает агентство, в данный момент одним из ведущих операторов заправочных станций для электромобилей является компания «Россети», которая управляет сетью из 263 станций. В планах компании увеличить количество таких станций до 1 341 к 2025 г. Другая российская компания — «Русгидро» — планирует увеличить число своих электрозаправок в стране до 150 к 2022 г.