Рост цен на бензин замедлился
Цены на бензин в России в период с 14 по 21 июня выросли на 0,1%, что является минимальным показателем июня, следует из материалов Росстата.
В предыдущие две недели показатель составлял по 0,2% соответственно. Таким образом, динамика вернулась на уровень конца мая.
В целом по сравнению с декабрем 2020 г. бензин в России подорожал на 4,3%. Сильнее всего — на 4,5% — выросла цена бензина марки АИ-92 — на 4,5%. Стоимость АИ-95 и АИ-98 увеличилась на 4,2 и 4,4% соответственно.
Дизель за 2021 г. подорожал на 2,4%. За неделю с 14 по 21 июня его цена выросла на 0,1%.
«Рост цен на бензин (за неделю. — прим. ред.) автомобильный отмечен в 38 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Благовещенске — на 1,7%, Иркутске — на 0,8% и Симферополе — на 0,6%» — рассказали в Росстате. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива за указанный период не изменилась.
В целом к 21 июня средняя цена бензина в России составила 48,05 руб. за литр. Топливо марки АИ-92 стоило 45,31 руб. за литр, АИ-95 — 48,99 руб. за литр, АИ-98 — 55,8 руб. за литр. Цена дизеля составила на указанную дату 49,82 руб. за литр.
В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) заявил о рисках дефицита топлива уже летом. Союз предложил ряд новых мер для стабилизации ситуации: увеличение общего объема производства топлива в стране, введение временного ограничения экспорта бензина до 1 октября, а также увеличение норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%. 22 июня вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть вопрос о целесообразности введения временного запрета на экспорт бензина с третьего квартала этого года.