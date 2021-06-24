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Рост цен на бензин замедлился

Ведомости

Цены на бензин в России в период с 14 по 21 июня выросли на 0,1%, что является минимальным показателем июня, следует из материалов Росстата.

В предыдущие две недели показатель составлял по 0,2% соответственно. Таким образом, динамика вернулась на уровень конца мая.

В целом по сравнению с декабрем 2020 г. бензин в России подорожал на 4,3%. Сильнее всего — на 4,5% — выросла цена бензина марки АИ-92 — на 4,5%. Стоимость АИ-95 и АИ-98 увеличилась на 4,2 и 4,4% соответственно.

Дизель за 2021 г. подорожал на 2,4%. За неделю с 14 по 21 июня его цена выросла на 0,1%.

«Рост цен на бензин (за неделю. — прим. ред.) автомобильный отмечен в 38 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Благовещенске — на 1,7%, Иркутске — на 0,8% и Симферополе — на 0,6%» — рассказали в Росстате. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива за указанный период не изменилась.

В целом к 21 июня средняя цена бензина в России составила 48,05 руб. за литр. Топливо марки АИ-92 стоило 45,31 руб. за литр, АИ-95 — 48,99 руб. за литр, АИ-98 — 55,8 руб. за литр. Цена дизеля составила на указанную дату 49,82 руб. за литр.

В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) заявил о рисках дефицита топлива уже летом. Союз предложил ряд новых мер для стабилизации ситуации: увеличение общего объема производства топлива в стране, введение временного ограничения экспорта бензина до 1 октября, а также увеличение норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%. 22 июня вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть вопрос о целесообразности введения временного запрета на экспорт бензина с третьего квартала этого года.

Ранее по теме: Новак поручил рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных