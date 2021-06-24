Рост цен на бензин замедлился

«Рост цен на бензин (за неделю. — прим. ред.) автомобильный отмечен в 38 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Благовещенске — на 1,7%, Иркутске — на 0,8% и Симферополе — на 0,6%» — рассказали в Росстате. В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива за указанный период не изменилась.