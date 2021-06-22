Новак поручил рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина

Кабмин также поручил в III квартале 2021 г. увеличить на 1% минимальный норматив автомобильных бензинов и дизельного топлива, поставляемых на биржу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет разработать инструмент по контролю за исполнением поручения со стороны участников топливного рынка. ФАС вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) также должна будет подготовить предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже нефтепродуктов и самой покупкой.