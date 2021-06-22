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Новак поручил рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с нефтекомпаниями поручил Минэнерго рассмотреть вопрос о целесообразности введения временного запрета на экспорт бензина с III квартала 2021 г. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

По словам Новака, текущая ситуация находится под влиянием конъюнктуры мировых рынков, в частности, растущих нефтяных котировок. «Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время, ситуация пока в полной мере не стабилизирована», — приводит пресс-служба слова вице-премьера. 

Помимо этого вице-премьер поручил министерству изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимальных оптовых цен на бензин, «которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка». 

Кабмин также поручил в III квартале 2021 г. увеличить на 1% минимальный норматив автомобильных бензинов и дизельного топлива, поставляемых на биржу. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет разработать инструмент по контролю за исполнением поручения со стороны участников топливного рынка. ФАС вместе с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) также должна будет подготовить предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже нефтепродуктов и самой покупкой.

«Изменения в совместный приказ ведомств «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов» должны быть внесены в Правительство до 15 июля 2021 года», — отмечается в сообщении пресс-службы правительства. 

В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) предупредил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и в связи с этим есть риск появления дефицита топлива уже летом. Союз предложил ряд новых мер для стабилизации ситуации: увеличение общего объема производства топлива в РФ, введение временного ограничения экспорта бензина до 1 октября, а также увеличение норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

11 июня Новак дал поручение участникам топливного рынка проработать меры по стабилизации ситуации с ценами на бензин. Среди мер для проработки — запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.

ФАС было поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС. 

Ранее по теме: «Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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