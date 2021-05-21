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«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина

Ведомости

«Российский топливный союз» (РТС) считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, есть риск появления дефицита топлива уже летом, заявил глава союза Евгений Аркуша в письме к вице-премьеру России Александру Новаку, передает ТАСС.

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — приводит агентство выдержку из письма. В нем также говорится, что непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов.

Глава РТС также добавил, что союз предлагает ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию. В частности, увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

Ранее сообщалось, что правительство готовится ограничить вывоз бензина за рубеж. Мера вызвана ускоренным ростом цен на топливо на внутреннем рынке. С начала года бензин подорожал на 4%, вплотную приблизившись к прогнозному уровню инфляции в 4,3%. Проект постановления правительства, который дает право на три месяца останавливать экспортные поставки, могут принять уже в ближайшее время.

Ранее по теме: Бензин в состоянии изумления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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