«Российский топливный союз» предупредил о риске дефицита бензина
«Российский топливный союз» (РТС) считает, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, есть риск появления дефицита топлива уже летом, заявил глава союза Евгений Аркуша в письме к вице-премьеру России Александру Новаку, передает ТАСС.
«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — приводит агентство выдержку из письма. В нем также говорится, что непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов.
Глава РТС также добавил, что союз предлагает ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию. В частности, увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.
Ранее сообщалось, что правительство готовится ограничить вывоз бензина за рубеж. Мера вызвана ускоренным ростом цен на топливо на внутреннем рынке. С начала года бензин подорожал на 4%, вплотную приблизившись к прогнозному уровню инфляции в 4,3%. Проект постановления правительства, который дает право на три месяца останавливать экспортные поставки, могут принять уже в ближайшее время.