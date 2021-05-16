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Бензин в состоянии изумления

Зачем российские власти пытаются регулировать цены
Глеб Простаков
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство готовится ограничить вывоз бензина за рубеж. Мера вызвана ускоренным ростом цен на топливо на внутреннем рынке: с начала года бензин подорожал на 4%, вплотную приблизившись к прогнозному уровню инфляции в 4,3%. Дальнейший рост стоимости нефтепродуктов вызовет мультипликативный эффект: подорожают товары с весомой топливной и транспортной составляющей, что еще больше подстегнет рост цен в стране – а это в год выборов в Госдуму непозволительно. Проект постановления правительства, который дает право на три месяца останавливать экспортные поставки, могут принять уже в ближайшее время.

Интересно, что мера может быть одобрена через год после того, как правительство приняло ровно противоположное решение, запретив импорт нефтепродуктов в Россию: с мая по октябрь 2020 г. на фоне резкого падения стоимости нефти в России действовало эмбарго на поставки топлива в страну. Столь резкие изменения в практике госрегулирования, безусловно, не по нраву участникам рынка. Однако до сих пор возможность ограничения экспорта бензина рассматривалась ими скорее как элемент торга со стороны правительства – угроза запрета сама по себе должна сдерживать аппетиты торговцев топливом, не реализовываясь на практике. Но вероятные новые западные санкции в адрес России и возможность еще большего ослабления рубля заставляют правительство включать механизмы экстренного реагирования. Ведь девальвация рубля сделает поставки на экспорт приоритетными, что чревато возникновением дефицита на внутреннем рынке. В этом случае мягкое регулирование (так называемый демпферный механизм, основанный на практике индикативных цен) может не сработать. А значит, нужна регуляторная бита, какой должен стать временный запрет на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных