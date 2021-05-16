Бензин в состоянии изумления

Интересно, что мера может быть одобрена через год после того, как правительство приняло ровно противоположное решение, запретив импорт нефтепродуктов в Россию: с мая по октябрь 2020 г. на фоне резкого падения стоимости нефти в России действовало эмбарго на поставки топлива в страну. Столь резкие изменения в практике госрегулирования, безусловно, не по нраву участникам рынка. Однако до сих пор возможность ограничения экспорта бензина рассматривалась ими скорее как элемент торга со стороны правительства – угроза запрета сама по себе должна сдерживать аппетиты торговцев топливом, не реализовываясь на практике. Но вероятные новые западные санкции в адрес России и возможность еще большего ослабления рубля заставляют правительство включать механизмы экстренного реагирования. Ведь девальвация рубля сделает поставки на экспорт приоритетными, что чревато возникновением дефицита на внутреннем рынке. В этом случае мягкое регулирование (так называемый демпферный механизм, основанный на практике индикативных цен) может не сработать. А значит, нужна регуляторная бита, какой должен стать временный запрет на экспорт.