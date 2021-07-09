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Ростуризм запустит льготную программу на строительство отелей

Ведомости

Российские инвесторы до 2024 г. смогут получить льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей по ставке 3–5%, сообщила пресс-служба Ростуризма.

«Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд руб., а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке, важно также, какой объем средств уже профинансирован будущим собственником и какую долю собственных средств инвестор готов вложить в проект», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Благодаря программе инвесторы смогут возводить и реконструировать отели категории не менее «три звезды», площадью от 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Срок кредитования будет достигать 15 лет, уточнили в ведомстве.

Отбор потенциальных заемщиков будут вести банки, прошедшие аккредитацию. Они оценят надежность и финансовую устойчивость кандидатов, а потом представят список инвестпроектов в Ростуризм. Ведомство вместе с правительственной комиссией по туризму примет финальное решение.

На данный момент правительство выделило на реализацию программы 18,8 млрд руб. Общий объем кредитования к 2024 г. составит порядка 200 млрд руб., оценили в Ростуризме. На эти средства построят более 20 000 современных номеров, заявила Догузова.

В ведомстве полагают, что увеличение числа современных отелей повысит конкуренцию на рынке. Это, в свою очередь, «комплексно повлияет на соотношение цены и качества отдыха в России». Пока же на современные гостиницы приходится лишь 10% от общего объема номерного фонда в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных