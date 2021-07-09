Ростуризм запустит льготную программу на строительство отелей
Российские инвесторы до 2024 г. смогут получить льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей по ставке 3–5%, сообщила пресс-служба Ростуризма.
«Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд руб., а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке, важно также, какой объем средств уже профинансирован будущим собственником и какую долю собственных средств инвестор готов вложить в проект», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Благодаря программе инвесторы смогут возводить и реконструировать отели категории не менее «три звезды», площадью от 5000 кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Срок кредитования будет достигать 15 лет, уточнили в ведомстве.
Отбор потенциальных заемщиков будут вести банки, прошедшие аккредитацию. Они оценят надежность и финансовую устойчивость кандидатов, а потом представят список инвестпроектов в Ростуризм. Ведомство вместе с правительственной комиссией по туризму примет финальное решение.
На данный момент правительство выделило на реализацию программы 18,8 млрд руб. Общий объем кредитования к 2024 г. составит порядка 200 млрд руб., оценили в Ростуризме. На эти средства построят более 20 000 современных номеров, заявила Догузова.
В ведомстве полагают, что увеличение числа современных отелей повысит конкуренцию на рынке. Это, в свою очередь, «комплексно повлияет на соотношение цены и качества отдыха в России». Пока же на современные гостиницы приходится лишь 10% от общего объема номерного фонда в стране.