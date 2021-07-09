Ростуризм запустит льготную программу на строительство отелей

«Согласно утвержденным критериям, размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд руб., а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке, важно также, какой объем средств уже профинансирован будущим собственником и какую долю собственных средств инвестор готов вложить в проект», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.