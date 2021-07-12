«Коммерсантъ» узнал о планах выделить 1,8 трлн рублей из ФНБ на создание самолетов
Минпромторг предложил выделить около 1,8 трлн руб. в 2021-2030 гг. на производство 735 новых гражданских самолетов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта.
Проект должен войти в новую стратегию социально-экономического развития России до 2030 г. Он предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. Речь идет об Ил-114, МС-21, «Байкале» (ЛМС-901). В планах поставок проекта фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.
На реализацию проекта планируется выделить более 1,59 трлн руб. из ФНБ, около 244 млрд руб. – из федерального бюджета. 79,48 млрд руб. значатся как уже предусмотренные в бюджете. Согласно документу, суммарные поступления от налогов и сборов к 2030 г. достигнут 450 млрд руб.
В документе говорится, что к концу 2022 г. будут выпущены 36 самолетов МС-21 в год и начнется его серийная поставка. В декабре 2023 г. запланирована сертификация МС-21 в EASA. К декабрю 2027 г. компания «Иркут», которая входит в «Ростех», должна поставить 120 самолетов и производить 72 самолета в год.
По мнению Минпромторга, такой проект позволит обеспечить закупку российских самолетов авиакомпаниями с госучастием и повысит загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%. Опрошенные газетой эксперты назвали план и его финансовую составляющую «избыточно амбициозными». Производственные возможности «Иркута» позволяют выпускать 36 самолетов в год, однако для запуска второй очереди нужно время и он должен быть оправдан стабильным спросом, указал старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.