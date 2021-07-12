«Коммерсантъ» узнал о планах выделить 1,8 трлн рублей из ФНБ на создание самолетов

В документе говорится, что к концу 2022 г. будут выпущены 36 самолетов МС-21 в год и начнется его серийная поставка. В декабре 2023 г. запланирована сертификация МС-21 в EASA. К декабрю 2027 г. компания «Иркут», которая входит в «Ростех», должна поставить 120 самолетов и производить 72 самолета в год.