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«Коммерсантъ» узнал о планах выделить 1,8 трлн рублей из ФНБ на создание самолетов

Ведомости

Минпромторг предложил выделить около 1,8 трлн руб. в 2021-2030 гг. на производство 735 новых гражданских самолетов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт проекта.

Проект должен войти в новую стратегию социально-экономического развития России до 2030 г. Он предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. Речь идет об Ил-114, МС-21, «Байкале» (ЛМС-901). В планах поставок проекта фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов.

На реализацию проекта планируется выделить более 1,59 трлн руб. из ФНБ, около 244 млрд руб. – из федерального бюджета. 79,48 млрд руб. значатся как уже предусмотренные в бюджете. Согласно документу, суммарные поступления от налогов и сборов к 2030 г. достигнут 450 млрд руб.

В документе говорится, что к концу 2022 г. будут выпущены 36 самолетов МС-21 в год и начнется его серийная поставка. В декабре 2023 г. запланирована сертификация МС-21 в EASA. К декабрю 2027 г. компания «Иркут», которая входит в «Ростех», должна поставить 120 самолетов и производить 72 самолета в год.

По мнению Минпромторга, такой проект позволит обеспечить закупку российских самолетов авиакомпаниями с госучастием и повысит загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%. Опрошенные газетой эксперты назвали план и его финансовую составляющую «избыточно амбициозными». Производственные возможности «Иркута» позволяют выпускать 36 самолетов в год, однако для запуска второй очереди нужно время и он должен быть оправдан стабильным спросом, указал старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных