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Российский рубль занял предпоследнее место в «индексе бигмака»

Ведомости

Российский рубль занял предпоследнее место среди мировых валют согласно «индексу бигмака», по которому сравнивается цена гамбургера в разных странах и на основе этих данных вычисляется справедливая стоимость доллара США. Исследователи исходят из предположения о том, что бургер должен стоить одинаково в разных странах, и если этого не происходит, то курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен. Российская валюта недооценена на 59,9%, сообщил The Economist.

«Бигмак стоит 169 руб. в России и $5,65 в Соединенных Штатах. Подразумеваемый обменный курс составляет 29,91. Разница между этим и фактическим обменным курсом, 74,53, свидетельствует о том, что российский рубль недооценен на 59,9%», — говорится в исследовании.

Самой недооцененной валютой мира стал ливанский фунт – он недооценен на 70,2%. По мнению аналитиков, переоценены валюты четырех стран: шведская крона – на 9,6%, норвежская крона – на 11,5%, швейцарский франк – на 24,7% и венесуэльский боливар – на 47,7%. Предыдущая версия «индекса бигмака» вышла в январе. Тогда бигмак в России стоил 135 руб. Российский рубль был недооценен на 68%. Рубль также занимал предпоследнее место в рейтинге.

«Индекс бигмака» – рейтинг, основанный на паритете покупательной способности, который начал составлять The Economist в 1986 г. Журнал сравнивает валюты разных стран на основе цены на бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Для расчета индекса The Economist выбрал именно бигмак, потому что он состоит сразу из семи ингредиентов, а также его рецепт одинаков для всех стран. Журнал отмечает, что никогда не предполагал использовать «индекс бигмака» для точной оценки несбалансированности валюты, однако он стал упоминаться в экономических учебниках и научных исследованиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных