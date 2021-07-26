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Экономика

Чубайс оценил ущерб России из-за отказа от углеводородов в 10% ВВП

Ведомости

Потери российской экономики вследствие отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе семинара «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».

Он пояснил, что для большинства мировых экономик «глобальный энергопереход» — «снижение эмиссии CO2 в экономике» — сопряжен с повышением их эффективности, в том числе энергоэффективности. Для России же, в федеральном бюджете которой доходы от углеводородов превышают 40%, это вопрос существования без привлечения базовых на данный момент отраслей. В этом смысле ее экономика «гораздо более уязвима».

Главным риском от энергоперехода Чубайс назвал негативное влияние на российский экспорт. Он указал, что один из основных партнеров России — Европейский союз (ЕС) — намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 г. Того же курса придерживаются США, а Китай планирует сократить абсолютный объем потребления угля.

«Последствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока, к сожалению, мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет о цифре примерно 10% ВВП. Это более чем серьезно», — сказал Чубайс. 

В то же время он отметил, что глобальный энергопереход сопряжен с новыми перспективами для России. Во-первых, страна имеет «фантастические возможности» по наращиванию поставок водорода по сравнению с другими государствами за счет производственных мощностей и трубопроводной системы. Во-вторых, Россия может предложить большой объем климатических ресурсов для секвестрации углеводорода, отметил чиновник.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ посчитали, что карбоновое земледелие, направленное на поглощение парниковых газов, может стать центром капитализации природно-климатического потенциала России и позволить стране ежегодно зарабатывать свыше $50 млрд на мировых рынках углеродных квот. Кроме того, благодаря своему природно-климатическому потенциалу Россия имеет шансы снижать выбросы, стать одним из основных поставщиков проектов, генерирующих единицы их сокращения, и заработать на этом, отметили авторы исследования. 

Ранее по теме: Эксперты ВШЭ оценили доходы России от поглощения углерода в $50 млрд в год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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