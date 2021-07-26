Чубайс оценил ущерб России из-за отказа от углеводородов в 10% ВВП

Он пояснил, что для большинства мировых экономик «глобальный энергопереход» — «снижение эмиссии CO2 в экономике» — сопряжен с повышением их эффективности, в том числе энергоэффективности. Для России же, в федеральном бюджете которой доходы от углеводородов превышают 40%, это вопрос существования без привлечения базовых на данный момент отраслей. В этом смысле ее экономика «гораздо более уязвима».