Чубайс оценил ущерб России из-за отказа от углеводородов в 10% ВВП
Потери российской экономики вследствие отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе семинара «Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?».
Он пояснил, что для большинства мировых экономик «глобальный энергопереход» — «снижение эмиссии CO2 в экономике» — сопряжен с повышением их эффективности, в том числе энергоэффективности. Для России же, в федеральном бюджете которой доходы от углеводородов превышают 40%, это вопрос существования без привлечения базовых на данный момент отраслей. В этом смысле ее экономика «гораздо более уязвима».
Главным риском от энергоперехода Чубайс назвал негативное влияние на российский экспорт. Он указал, что один из основных партнеров России — Европейский союз (ЕС) — намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 г. Того же курса придерживаются США, а Китай планирует сократить абсолютный объем потребления угля.
«Последствия глобального перехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока, к сожалению, мои собственные цифры, никем не подтвержденные, речь идет о цифре примерно 10% ВВП. Это более чем серьезно», — сказал Чубайс.
В то же время он отметил, что глобальный энергопереход сопряжен с новыми перспективами для России. Во-первых, страна имеет «фантастические возможности» по наращиванию поставок водорода по сравнению с другими государствами за счет производственных мощностей и трубопроводной системы. Во-вторых, Россия может предложить большой объем климатических ресурсов для секвестрации углеводорода, отметил чиновник.
Ранее эксперты НИУ ВШЭ посчитали, что карбоновое земледелие, направленное на поглощение парниковых газов, может стать центром капитализации природно-климатического потенциала России и позволить стране ежегодно зарабатывать свыше $50 млрд на мировых рынках углеродных квот. Кроме того, благодаря своему природно-климатическому потенциалу Россия имеет шансы снижать выбросы, стать одним из основных поставщиков проектов, генерирующих единицы их сокращения, и заработать на этом, отметили авторы исследования.