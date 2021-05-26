Эксперты ВШЭ оценили доходы России от поглощения углерода в $50 млрд в год

Эксперты указали на обсуждение в различных странах инициативы по введению специального налога или другого вида платы за выбросы парниковых газов, которое уже сподвигло ряд компаний–производителей «углеродоемкой» продукции, экспортируемой в ЕС, к изменению своей бизнес-стратегии. Тот факт, что мировое сообщество склоняется к одобрению торговых ограничений для товаров с высоким углеродным следом, является реальной угрозой для российского экспорта, в том числе — для добывающей и металлургической отраслей, а также для производителей удобрений и сельхозтоваров, уточнили в ВШЭ.