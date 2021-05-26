Эксперты ВШЭ оценили доходы России от поглощения углерода в $50 млрд в год
Карбоновое земледелие, направленное на поглощение парниковых газов, может стать центром капитализации природно-климатического потенциала России и позволить стране ежегодно зарабатывать свыше $50 млрд на мировых рынках углеродных квот, говорится в экспертном докладе НИУ ВШЭ «Битва за климат: карбоновое земледелие как ставка России», подготовленном совместно со «Сколково» и Международным центром конкурентного права и политики БРИКС. В своей оценке эксперты ориентировались на текущую биржевую стоимость одной тонны углерода в системе торговли выбросами ЕС, которая составляет примерно $40.
Карбоновое земледелие нацелено на улавливание углерода из атмосферы растениями — как сельскохозяйственными, так и лесными, для последующего депонирования в почве и сокращения выбросов парниковых газов в растениеводстве.
Эксперты указали на обсуждение в различных странах инициативы по введению специального налога или другого вида платы за выбросы парниковых газов, которое уже сподвигло ряд компаний–производителей «углеродоемкой» продукции, экспортируемой в ЕС, к изменению своей бизнес-стратегии. Тот факт, что мировое сообщество склоняется к одобрению торговых ограничений для товаров с высоким углеродным следом, является реальной угрозой для российского экспорта, в том числе — для добывающей и металлургической отраслей, а также для производителей удобрений и сельхозтоваров, уточнили в ВШЭ.
В то же время благодаря своему природно-климатическому потенциалу Россия может снижать выбросы, стать одним из основных поставщиков проектов, генерирующих единицы их сокращения, и заработать на этом.
«Карбоновое земледелие — это уникальный шанс «перепрыгнуть» через текущие недостатки российского АПК и сразу перейти к системе торговли углеродными квотами, сохранив при этом преимущества российского природно-климатического потенциала», — заявил директор института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.
Он назвал два необходимых шага для реализации данной идеи. Первый — применение методов современной селекции и агротехнологий для возведения карбоновых ферм на заброшенных российских землях. Второй — формирование отечественной системы углеродного регулирования для того, чтобы впоследствии зарабатывать на квотах. Он отметил, что делать это лучше совместно с партнерами по БРИКС.