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В ЦБ назвали основные риски для начинающих розничных инвесторов

Ведомости

Банк России сформулировал три основных риска начинающих розничных инвесторов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова. Среди них — недостаток опыта и некорректное поведение финансовых посредников.

«Три ключевых риска, которые мы сегодня видим для граждан, которые пришли на фондовый рынок. Это недостаток знания и опыта. Это не совсем корректное поведение финансовых посредников, которые допускают и мисселинг, и миспрайсинг, пользуясь недостатком знаний у наших граждан, и получающих краткосрочные выгоды от использования данных практик. Естественно, мы с этим боремся и продолжим бороться», — сказал он во время прямого эфира в социальных сетях.

Еще одним риском для начинающих розничных инвесторов, как отметил Швецов, являются неправильные ожидания относительно быстрого заработка на фондовом рынке.

«Инвестиционная деятельность, как и любая другая предпринимательская деятельность, — это труд, нацеленный на получение результата в долгосрочной перспективе. Это не казино. Это не подкидывание монетки. Поэтому рассчитывать, что вы пришли на фондовый рынок, купили какие-то волшебные акции, быстро заработали и решили все свои проблемы, — это не про инвестиции, это не про рынок капитала. Наверное, для такого быстрого обогащения нужно поискать другие направления, например, то же самое казино», — добавил первый зампред Банка России.

Как считает Швецов, розничным инвесторам следует использовать индексные пассивные стратегии инвестирования, передавать средства в доверительное управление профессионалам.

6 июля Московская биржа сообщила, что за последние 12 месяцев физические лица вложили в ценные бумаги на Московской бирже свыше 1 трлн руб. При этом доля частных инвесторов в июне в объеме торгов акциями составила 36%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 43%, а на спот-рынке валюты – 12%.

Ранее Банк России сообщал, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснял, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже сообщал, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.

Ранее по теме: Участники фондового рынка доработали стандарты для защиты инвесторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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