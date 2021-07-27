В ЦБ назвали основные риски для начинающих розничных инвесторов
Банк России сформулировал три основных риска начинающих розничных инвесторов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова. Среди них — недостаток опыта и некорректное поведение финансовых посредников.
«Три ключевых риска, которые мы сегодня видим для граждан, которые пришли на фондовый рынок. Это недостаток знания и опыта. Это не совсем корректное поведение финансовых посредников, которые допускают и мисселинг, и миспрайсинг, пользуясь недостатком знаний у наших граждан, и получающих краткосрочные выгоды от использования данных практик. Естественно, мы с этим боремся и продолжим бороться», — сказал он во время прямого эфира в социальных сетях.
Еще одним риском для начинающих розничных инвесторов, как отметил Швецов, являются неправильные ожидания относительно быстрого заработка на фондовом рынке.
«Инвестиционная деятельность, как и любая другая предпринимательская деятельность, — это труд, нацеленный на получение результата в долгосрочной перспективе. Это не казино. Это не подкидывание монетки. Поэтому рассчитывать, что вы пришли на фондовый рынок, купили какие-то волшебные акции, быстро заработали и решили все свои проблемы, — это не про инвестиции, это не про рынок капитала. Наверное, для такого быстрого обогащения нужно поискать другие направления, например, то же самое казино», — добавил первый зампред Банка России.
Как считает Швецов, розничным инвесторам следует использовать индексные пассивные стратегии инвестирования, передавать средства в доверительное управление профессионалам.
6 июля Московская биржа сообщила, что за последние 12 месяцев физические лица вложили в ценные бумаги на Московской бирже свыше 1 трлн руб. При этом доля частных инвесторов в июне в объеме торгов акциями составила 36%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 43%, а на спот-рынке валюты – 12%.
Ранее Банк России сообщал, что в 2020 г. частные инвесторы вложили в ценные бумаги иностранных компаний 638 млрд руб. При этом 70 млрд руб. и порядка 95 млрд руб. были направлены на покупку акций и облигаций эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Регулятор пояснял, что приобретение иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. Ранее ЦБ уже сообщал, что сильный приток частных инвесторов на биржи связан с желанием населения найти более доходные источники вложений после снижения ставок по депозитам.