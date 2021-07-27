В ЦБ назвали основные риски для начинающих розничных инвесторов

«Инвестиционная деятельность, как и любая другая предпринимательская деятельность, — это труд, нацеленный на получение результата в долгосрочной перспективе. Это не казино. Это не подкидывание монетки. Поэтому рассчитывать, что вы пришли на фондовый рынок, купили какие-то волшебные акции, быстро заработали и решили все свои проблемы, — это не про инвестиции, это не про рынок капитала. Наверное, для такого быстрого обогащения нужно поискать другие направления, например, то же самое казино», — добавил первый зампред Банка России.