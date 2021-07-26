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Участники фондового рынка доработали стандарты для защиты инвесторов

Они будут содержать тесты для допуска неопытных граждан к сложным инструментам
Вадим Арапов
Необходимость в тестировании неопытных инвесторов возникла из-за массового притока населения на фондовый рынок /Владимир Песня / РИА Новости

Две отраслевые ассоциации, которые представляют интересы банков, брокеров, дилеров и управляющих компаний (УК), доработали после уточнений Банка России базовый стандарт защиты прав и интересов инвесторов, содержащий в том числе тест для допуска новичков к сложным продуктам.

Документ разрабатывали Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА), 26 июля его направили в ЦБ. «Ведомости» ознакомились с обновленным стандартом. Центробанк получил стандарт поздно вечером, сообщил представитель регулятора, его рассмотрение на заседании комитета Банка России по стандартам запланировано в августе. Сам ЦБ выступает за создание такой системы тестирования, при которой неквалифицированные инвесторы смогут принимать взвешенные решения, учитывая все особенности и риски финансовых инструментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных