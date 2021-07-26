Участники фондового рынка доработали стандарты для защиты инвесторов

Документ разрабатывали Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА), 26 июля его направили в ЦБ. «Ведомости» ознакомились с обновленным стандартом. Центробанк получил стандарт поздно вечером, сообщил представитель регулятора, его рассмотрение на заседании комитета Банка России по стандартам запланировано в августе. Сам ЦБ выступает за создание такой системы тестирования, при которой неквалифицированные инвесторы смогут принимать взвешенные решения, учитывая все особенности и риски финансовых инструментов.