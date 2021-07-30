В 2021 году импорт из России в США вырос в полтора раза

Издание отметило, что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России почти в два раза ниже. Согласно статистике ведомства, экспорт за пять месяцев года вырос на 26% и составил $6,1 млрд. Разница показателей связана с различной методологией оценки таможенной стоимости и с тем, что ФТС учитывает только прямые поставки в США, а американская сторона учитывает все товары российского производства независимо от страны, откуда непосредственно они прибыли.