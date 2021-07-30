В 2021 году импорт из России в США вырос в полтора раза
По данным бюро, импорт российского минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в США за период вырос на 78%, до $6,7 млрд. Импорт драгоценных камней и полудрагоценных металлов и камней увеличился почти в полтора раза, до $1,6 млрд. Импорт удобрений из России в США вырос на 35%, до $500 млн, железа и стали – на четверть, до $700 млн.
Издание отметило, что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России почти в два раза ниже. Согласно статистике ведомства, экспорт за пять месяцев года вырос на 26% и составил $6,1 млрд. Разница показателей связана с различной методологией оценки таможенной стоимости и с тем, что ФТС учитывает только прямые поставки в США, а американская сторона учитывает все товары российского производства независимо от страны, откуда непосредственно они прибыли.
В «нефтяной» категории преобладают поставки нефтепродуктов – импорт вырос на 70% в годовом выражении и составил почти $3,1 млрд. США в основном закупают в России топочный мазут. Поставки сырой нефти в США составили $1,46 млрд.
Из драгоценных и полудрагоценных металлов экспорт палладия составил $1,08 млрд. Поставки алмазов составили $97 млн. Из категории удобрений в основном в США поставляли азотные и калийные – на $323,5 млн и на $167 млн соответственно. Также увеличился импорт железа стали, алюминия и никеля.
Рост импорта в денежном выражении преимущественно связан с ценовым фактором, физические объемы поставок существенно не изменились.