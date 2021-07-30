Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

В 2021 году импорт из России в США вырос в полтора раза

Ведомости

Импорт российских товаров в США в январе-мае 2021 года вырос в полтора раза в годовом выражении и составил почти $11,5 млрд, сообщил РБК со ссылкой на статистику Бюро переписи населения США (аналог Росстата).

По данным бюро, импорт российского минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в США за период вырос на 78%, до $6,7 млрд. Импорт драгоценных камней и полудрагоценных металлов и камней увеличился почти в полтора раза, до $1,6 млрд. Импорт удобрений из России в США вырос на 35%, до $500 млн, железа и стали – на четверть, до $700 млн.

Издание отметило, что данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России почти в два раза ниже. Согласно статистике ведомства, экспорт за пять месяцев года вырос на 26% и составил $6,1 млрд. Разница показателей связана с различной методологией оценки таможенной стоимости и с тем, что ФТС учитывает только прямые поставки в США, а американская сторона учитывает все товары российского производства независимо от страны, откуда непосредственно они прибыли.

В «нефтяной» категории преобладают поставки нефтепродуктов – импорт вырос на 70% в годовом выражении и составил почти $3,1 млрд. США в основном закупают в России топочный мазут. Поставки сырой нефти в США составили $1,46 млрд.

Из драгоценных и полудрагоценных металлов экспорт палладия составил $1,08 млрд. Поставки алмазов составили $97 млн. Из категории удобрений в основном в США поставляли азотные и калийные – на $323,5 млн и на $167 млн соответственно. Также увеличился импорт железа стали, алюминия и никеля.

Рост импорта в денежном выражении преимущественно связан с ценовым фактором, физические объемы поставок существенно не изменились.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных