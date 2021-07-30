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Еврокомиссия призвала готовиться к последствиям изменения климата

Ведомости

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала руководство, которое обязывает страны – участницы Европейского союза (ЕС) провести оценку инфраструктурных проектов на предмет их устойчивости в условиях участившихся климатических катастроф — наводнений и аномальной жары, сообщает Reuters.

Это касается объектов энергетики, автомобильных и железных дорог. Поводом к составлению руководства стали наводнения, обрушившиеся на Европу в этом месяце, уточняет издание.

«Если будут выявлены значительные риски, разработчики должны перепроектировать инфраструктурные проекты, чтобы управлять рисками и снижать их», — говорится в документе ЕК. Оценку предполагается провести на основе национальных и региональных прогнозов изменения климата, а также специального доклада ООН, который должен быть опубликован в августе.

Отмечается, что объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую помощь. Так, ЕС хочет помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными. На эти цели предусмотрено 17,5 млрд евро.

В ЕК также заявили о необходимости рассчитать ожидаемый объем выбросов парниковых газов, чтобы определить, соответствует ли он целям ЕС, включая задачу достичь нулевого уровня выбросов к 2050 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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