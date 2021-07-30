Еврокомиссия призвала готовиться к последствиям изменения климата

«Если будут выявлены значительные риски, разработчики должны перепроектировать инфраструктурные проекты, чтобы управлять рисками и снижать их», — говорится в документе ЕК. Оценку предполагается провести на основе национальных и региональных прогнозов изменения климата, а также специального доклада ООН, который должен быть опубликован в августе.