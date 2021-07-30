Еврокомиссия призвала готовиться к последствиям изменения климата
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала руководство, которое обязывает страны – участницы Европейского союза (ЕС) провести оценку инфраструктурных проектов на предмет их устойчивости в условиях участившихся климатических катастроф — наводнений и аномальной жары, сообщает Reuters.
Это касается объектов энергетики, автомобильных и железных дорог. Поводом к составлению руководства стали наводнения, обрушившиеся на Европу в этом месяце, уточняет издание.
«Если будут выявлены значительные риски, разработчики должны перепроектировать инфраструктурные проекты, чтобы управлять рисками и снижать их», — говорится в документе ЕК. Оценку предполагается провести на основе национальных и региональных прогнозов изменения климата, а также специального доклада ООН, который должен быть опубликован в августе.
Отмечается, что объекты, соответствующие требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую помощь. Так, ЕС хочет помочь регионам, зависящим от ископаемого топлива, стать более экологичными. На эти цели предусмотрено 17,5 млрд евро.
В ЕК также заявили о необходимости рассчитать ожидаемый объем выбросов парниковых газов, чтобы определить, соответствует ли он целям ЕС, включая задачу достичь нулевого уровня выбросов к 2050 г.