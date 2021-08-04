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РБК узнал о подготовке властей к будущему с низким спросом на углеводороды

Ведомости

Правительство России создаст рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на углеводороды на фоне развития альтернативных источников энергии. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, курировать деятельность рабочих групп будет вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседника издания, перед рабочими группами стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, а также выработать оптимальный сценарий по всем вариантам развития. Группы должны собрать достоверные данные, обеспечить координацию ведомств, организаций и экспертов. Другой источник добавил, что в правительстве за последний месяц прошли несколько закрытых обсуждений энергоперехода и климатической повестки, а также путей снижения углеродоемкости российской экономики.

К обсуждениям уже привлекались председатель правления Сбербанка Герман Греф и спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Кроме того, между ведомствами уже распределили примерные зоны ответственности в рамках подготовки адаптации к энергопереходу.

Так, научным сопровождением займется Минобрнауки, реструктуризацией реального сектора — Минпромторг, реструктуризацией энергетики и водородными проектами — Минэнерго, а климатическими проектами — Минприроды. За работу с регионами, аналитику и регуляторику, а также «зеленое финансирование» будет отвечать Минэкономразвития. МЭР также вместе с МИД и Минприроды будет курировать международное взаимодействие.

Соответствующие распоряжения пока не публиковались на сайте правительства и официального интернет-портала правовой информации.

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Как пояснили собеседники издания, одним из поводов для усиленного обсуждения темы энергоперехода стали планы ЕС по введению так называемого углеродного налога для сокращения выбросов парниковых газов к 2030 г. не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. Согласно предложению Еврокомиссии от 14 июля, этим налогом планируется обложить поставки в ЕС цемента, электроэнергии, удобрений, железа и стали, алюминия. В дальнейшем налог может распространиться на другие товары, например нефтепродукты, составляющие значительную часть в товарообороте России с европейскими странами.

По подсчетам РБК, поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить ЕС не меньше 1,1 млрд евро в год углеродного налога. Больше всего пострадают поставщики российского железа и стали – 655 млн евро, азотных удобрений – 398 млн евро. Эти товары поставляются в более значительных объемах и обладают большими показателями углеродоемкости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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