РБК узнал о подготовке властей к будущему с низким спросом на углеводороды

Как пояснили собеседники издания, одним из поводов для усиленного обсуждения темы энергоперехода стали планы ЕС по введению так называемого углеродного налога для сокращения выбросов парниковых газов к 2030 г. не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 г. Согласно предложению Еврокомиссии от 14 июля, этим налогом планируется обложить поставки в ЕС цемента, электроэнергии, удобрений, железа и стали, алюминия. В дальнейшем налог может распространиться на другие товары, например нефтепродукты, составляющие значительную часть в товарообороте России с европейскими странами.