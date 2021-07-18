Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному налогу

Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному налогуРоссийские власти собираются принимать меры для защиты экспортеров, если текст законопроекта не изменится
Минэкономразвития не исключает спора с Еврокомиссией в ВТО, если в финальный текст законопроекта не будут внесены изменения по сравнению с опубликованным вариантом, заявил «Ведомостям» представитель ведомства. «К нынешней редакции документа есть вопросы с точки зрения соответствия механизма нормам ВТО. Тем не менее принимать окончательное решение по поводу начала спора можно будет лишь тогда, когда законопроект будет принят», – сказал он.
По его словам, на данном этапе Минэкономразвития будет вести активный диалог с Еврокомиссией, чтобы документ был скорректирован в соответствии с нормами ВТО. В частности, ЕС запустил процедуру публичных консультаций по поводу законопроекта и министерство собирается принять в них участие, пояснил собеседник. В любом случае параллельно переговорам с Еврокомиссией Минэкономразвития будет прорабатывать различные сценарии реагирования на введение механизма совместно с российским бизнесом, резюмировал собеседник «Ведомостей».
Согласно последним оценкам Минэка, ведение трансграничного углеродного налога (ТУН) затронет экспортируемую в ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. Летом 2020 г. консалтинговая компания BCG оценила потенциальные потери российских экспортеров от углеродного налога в $3–4,8 млрд в год.