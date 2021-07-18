Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному налогу

Минэкономразвития не исключает спора с Еврокомиссией в ВТО, если в финальный текст законопроекта не будут внесены изменения по сравнению с опубликованным вариантом, заявил «Ведомостям» представитель ведомства. «К нынешней редакции документа есть вопросы с точки зрения соответствия механизма нормам ВТО. Тем не менее принимать окончательное решение по поводу начала спора можно будет лишь тогда, когда законопроект будет принят», – сказал он.