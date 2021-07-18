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Минэкономразвития не исключило спор в ВТО по углеродному налогу

Российские власти собираются принимать меры для защиты экспортеров, если текст законопроекта не изменится
Дмитрий Гринкевич Ярослав Николаев
Ведомство Максима Решетникова готово принимать меры для защиты экспортеров, если не изменится финальный текст законопроекта /Сергей Карпухин / ТАСС

Минэкономразвития не исключает спора с Еврокомиссией в ВТО, если в финальный текст законопроекта не будут внесены изменения по сравнению с опубликованным вариантом, заявил «Ведомостям» представитель ведомства. «К нынешней редакции документа есть вопросы с точки зрения соответствия механизма нормам ВТО. Тем не менее принимать окончательное решение по поводу начала спора можно будет лишь тогда, когда законопроект будет принят», – сказал он.

По его словам, на данном этапе Минэкономразвития будет вести активный диалог с Еврокомиссией, чтобы документ был скорректирован в соответствии с нормами ВТО. В частности, ЕС запустил процедуру публичных консультаций по поводу законопроекта и министерство собирается принять в них участие, пояснил собеседник. В любом случае параллельно переговорам с Еврокомиссией Минэкономразвития будет прорабатывать различные сценарии реагирования на введение механизма совместно с российским бизнесом, резюмировал собеседник «Ведомостей».

Согласно последним оценкам Минэка, ведение трансграничного углеродного налога (ТУН) затронет экспортируемую в ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. Летом 2020 г. консалтинговая компания BCG оценила потенциальные потери российских экспортеров от углеродного налога в $3–4,8 млрд в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных