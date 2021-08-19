Минтрансу предложили создать подразделение по вертолётным перевозкам

Новое подразделение могло бы заниматься, в частности, вопросами обновления вертолетного парка в России, считают в ООП. Этот процесс нужно синхронизировать с программами развития внутреннего туризма в труднодоступных регионах и «планами по созданию единой дальневосточной авиакомпании на базе авиакомпании “Аврора” на Дальнем Востоке», говорится в письме. Кроме того, предлагается проработать дополнительные меры господдержки при закупке вертолетов коммерческими эксплуатантами. Сейчас в структуре Минтранса есть департамент, который занимается развитием гражданской авиации в целом. В Минтрансе не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.