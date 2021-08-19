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Минтрансу предложили создать подразделение по вертолётным перевозкам

Ведомости

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу создать в своей структуре отдельное подразделение по развитию вертолетных перевозок. Копия соответствующего письма от 17 августа есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили в объединении.

«Предлагается в рамках Минтранса сформировать центр компетенций, ответственный за развитие вертолетного сообщения, т.к. по сути в ведомстве данный вопрос остается долгое время без внимания и в текущей версии Транспортной стратегии до 2030 года нет системных планов развития вертолетного сообщения в части перевозки пассажиров и туристов», — говорится в письме.

Новое подразделение могло бы заниматься, в частности, вопросами обновления вертолетного парка в России, считают в ООП. Этот процесс нужно синхронизировать с программами развития внутреннего туризма в труднодоступных регионах и «планами по созданию единой дальневосточной авиакомпании на базе авиакомпании “Аврора” на Дальнем Востоке», говорится в письме. Кроме того, предлагается проработать дополнительные меры господдержки при закупке вертолетов коммерческими эксплуатантами. Сейчас в структуре Минтранса есть департамент, который занимается развитием гражданской авиации в целом. В Минтрансе не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных