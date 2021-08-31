На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 г. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — пояснил Чекунов.