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На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

Ведомости

Минвостокразвития разрабатывает бизнес-модель создания города-спутника с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей), рассказал в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 г. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — пояснил Чекунов.

Источник издания, знакомый с деталями проекта, рассказал, что проект, предположительно, будет реализован при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.

«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть», — отметил министр.

Чекунов рассказал, что министерство будет стимулировать создание массовых кварталов жилой застройки высотой не более семи-девяти этажей. На такие проекты будет распространяться режим территории опережающего развития, который даст налоговые льготы застройщикам. Министр добавил, что сейчас у Минвостокразвития в работе восемь таких площадок, на которых может быть создано более 2 млн кв. м недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных