На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник
Минвостокразвития разрабатывает бизнес-модель создания города-спутника с населением 300 000 человек для его дальнейшего объединения с Владивостоком (600 000 человек) и городом Артемом (около 100 000 жителей), рассказал в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Таким образом на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник.
«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 г. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — пояснил Чекунов.
Источник издания, знакомый с деталями проекта, рассказал, что проект, предположительно, будет реализован при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.
«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга. У него для этого все есть», — отметил министр.
Чекунов рассказал, что министерство будет стимулировать создание массовых кварталов жилой застройки высотой не более семи-девяти этажей. На такие проекты будет распространяться режим территории опережающего развития, который даст налоговые льготы застройщикам. Министр добавил, что сейчас у Минвостокразвития в работе восемь таких площадок, на которых может быть создано более 2 млн кв. м недвижимости.