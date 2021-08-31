Минфин не поддерживает идею налогового вычета за аренду квартир
Минфин отверг идею Минстроя предоставлять гражданам налоговый вычет по НДФЛ за аренду квартир. Ожидаемый эффект не оправдает потери бюджетов регионов, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Большая часть поступлений подоходного налога пополняет бюджеты регионов, оставшаяся доля – муниципалитетам.
«В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу, – сказал Сазанов. – Когда регионы борются с последствиями пандемии, им и так тяжело с доходами, это будет слишком сокрушительный удар по их бюджетам».
Комментируя идею о том, что мера может способствовать «обелению» рынка сдачи квартир в аренду, замминистра ответил, что «нужны расчеты, риск не оправдан, если будет доказано обратное – готовы обсуждать».
19 августа Минстрой выступил за то, чтобы предоставить гражданам налоговой вычет за легальную аренду квартир и таким образом уравнять в правах квартиросъемщиков и покупателей недвижимости.
Инициатива содержится в проекте госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами до 2030 г. Госпрограмма вступит в силу с 2022 г.
По мнению Минстроя, для развития легального рынка аренды, должно стать «предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей». Одновременно, по его мнению, нужно снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.
Ранее Мистрой не ответил на вопросы «Ведомостей» о деталях проработки идеи.
Граждане, чьи доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%, в ряде случаев могут вернуть часть уплаченного налога. Например, налоговые вычеты в России можно получить при покупке жилья, взносах на благотворительность, тратах на образование, лечение, при инвестициях на спецсчет.
С 2022 года начнут предоставляться новые вычеты за спортивные и оздоровительные услуги.