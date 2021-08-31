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Минфин не поддерживает идею налогового вычета за аренду квартир

Ведомости

Минфин отверг идею Минстроя предоставлять гражданам налоговый вычет по НДФЛ за аренду квартир. Ожидаемый эффект не оправдает потери бюджетов регионов, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Большая часть поступлений подоходного налога пополняет бюджеты регионов, оставшаяся доля – муниципалитетам.

«В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу, – сказал Сазанов. – Когда регионы борются с последствиями пандемии, им и так тяжело с доходами, это будет слишком сокрушительный удар по их бюджетам».

Комментируя идею о том, что мера может способствовать «обелению» рынка сдачи квартир в аренду, замминистра ответил, что «нужны расчеты, риск не оправдан, если будет доказано обратное – готовы обсуждать».

19 августа Минстрой выступил за то, чтобы предоставить гражданам налоговой вычет за легальную аренду квартир и таким образом уравнять в правах квартиросъемщиков и покупателей недвижимости.

Инициатива содержится в проекте госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами до 2030 г. Госпрограмма вступит в силу с 2022 г.

По мнению Минстроя, для развития легального рынка аренды, должно стать «предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей». Одновременно, по его мнению, нужно снизить госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды.

Ранее Мистрой не ответил на вопросы «Ведомостей» о деталях проработки идеи.

Граждане, чьи доходы облагаются НДФЛ по ставке 13%, в ряде случаев могут вернуть часть уплаченного налога. Например, налоговые вычеты в России можно получить при покупке жилья, взносах на благотворительность, тратах на образование, лечение, при инвестициях на спецсчет.

С 2022 года начнут предоставляться новые вычеты за спортивные и оздоровительные услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных