Мишустин расширил перечень наиболее востребованных в экономике России профессий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.
«В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», – сообщается на сайте правительства.
В числе добавленных специальностей оказались, в частности, «дошкольное образование», «сестринское дело», «лечебное дело», «агрономия», «гостиничное дело», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», а среди новых профессий – «графический дизайнер», «дефектоскопист», «мастер растениеводства», «мастер общестроительных работ» и др.
Включение профессии или специальности в перечень означает, что обучающиеся по ним студенты могут претендовать на правительственные стипендии (до 4000 руб. в месяц), которые каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. На каждый учебный год предусмотрено 5000 стипендий.