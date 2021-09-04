Мишустин расширил перечень наиболее востребованных в экономике России профессий

Включение профессии или специальности в перечень означает, что обучающиеся по ним студенты могут претендовать на правительственные стипендии (до 4000 руб. в месяц), которые каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. На каждый учебный год предусмотрено 5000 стипендий.