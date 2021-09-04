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Мишустин расширил перечень наиболее востребованных в экономике России профессий

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.

«В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», – сообщается на сайте правительства.

В числе добавленных специальностей оказались, в частности, «дошкольное образование», «сестринское дело», «лечебное дело», «агрономия», «гостиничное дело», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», а среди новых профессий – «графический дизайнер», «дефектоскопист», «мастер растениеводства», «мастер общестроительных работ» и др.

Включение профессии или специальности в перечень означает, что обучающиеся по ним студенты могут претендовать на правительственные стипендии (до 4000 руб. в месяц), которые  каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. На каждый учебный год предусмотрено 5000 стипендий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных