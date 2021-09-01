Какие инженерно-технические профессии наиболее значимы для российской экономики

Какие инженерно-технические профессии наиболее значимы для российской экономикиИ почему программисты не входят в тройку наиболее значимых специальностей
Физики нужны российской экономике больше, чем программисты, выяснили исследователи Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ с помощью системы анализа больших данных. Исследование проводилось для подготовки «Атласа профессий будущего». Система проанализировала 80 000 публикаций из отраслевых медиа в России и за рубежом. Для каждой специальности был рассчитан индекс значимости, который принимает значения от нуля до единицы и показывает относительную встречаемость профессии в массиве источников с 2017 по 2021 г. Единица означает, что у профессии максимальное число упоминаний.
В мире самыми востребованными специалистами в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) ожидаемо оказались разработчики программного обеспечения и аналитики данных (data scientists). Но в России их обошли физики, математики и химики. Чем занимаются современные физики и химики? И почему российская экономика нуждается в них сейчас больше, чем в программистах?
Какие экономики – такие и инженеры
Единого списка STEM-профессий не существует: по различным классификаторам их число варьирует, достигая 100 и более. Например, Бюро статистики труда США опирается на перечень 100 профессий STEM, включая компьютерные и математические, архитектурные и инженерные профессии, специальности, связанные с естествознанием и физикой, управлением и преподаванием в высшей школе, с продажами в этих функциональных областях, требующие наличия научных или технических знаний.