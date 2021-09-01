Какие инженерно-технические профессии наиболее значимы для российской экономики

Физики нужны российской экономике больше, чем программисты, выяснили исследователи Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ с помощью системы анализа больших данных. Исследование проводилось для подготовки «Атласа профессий будущего». Система проанализировала 80 000 публикаций из отраслевых медиа в России и за рубежом. Для каждой специальности был рассчитан индекс значимости, который принимает значения от нуля до единицы и показывает относительную встречаемость профессии в массиве источников с 2017 по 2021 г. Единица означает, что у профессии максимальное число упоминаний.