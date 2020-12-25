Почему в списке лучших IT-брендов нет крупнейших банков и сотовых операторов

Почему в списке лучших IT-брендов нет крупнейших банков и сотовых операторовСпециалисты по IT оценивают работодателей иначе, чем представители всех других профессий
28-летнего разработчика Java Script Геннадия Хотовицкого этим летом пригласили на собеседование в софтверную компанию EPAM. Предложение его заинтересовало, так как в ЕPAM было много интересных проектов, работа в разных командах разработчиков и интересные технологические задачи. Зарплата выше 100 000 руб. значительно превышала заработки на прошлом месте работы. Хотовицкий устроился в ЕПАМ. По его словам, на новом месте он повышает свой уровень, общаясь с разработчиками из других команд и обучаясь на онлайн-курсах программирования. Учиться успевает, потому что в компании нормированный рабочий день и четкий рабочий график, говорит Хотовицкий.
Многие разработчики в первую очередь интересуются на собеседовании проектами, технологиями и продуктами, которые делает компания, им важно влиять на сам IT- продукт, говорит Анна Иванова, руководитель направления IT и телекомуникаций рекрутинговой компании Hays. Этим кандидаты из IT-отрасли существенно отличаются от кандидатов из других отраслей, отмечает она.