Почему в списке лучших IT-брендов нет крупнейших банков и сотовых операторов

28-летнего разработчика Java Script Геннадия Хотовицкого этим летом пригласили на собеседование в софтверную компанию EPAM. Предложение его заинтересовало, так как в ЕPAM было много интересных проектов, работа в разных командах разработчиков и интересные технологические задачи. Зарплата выше 100 000 руб. значительно превышала заработки на прошлом месте работы. Хотовицкий устроился в ЕПАМ. По его словам, на новом месте он повышает свой уровень, общаясь с разработчиками из других команд и обучаясь на онлайн-курсах программирования. Учиться успевает, потому что в компании нормированный рабочий день и четкий рабочий график, говорит Хотовицкий.