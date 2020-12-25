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Почему в списке лучших IT-брендов нет крупнейших банков и сотовых операторов

Специалисты по IT оценивают работодателей иначе, чем представители всех других профессий
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

28-летнего разработчика Java Script Геннадия Хотовицкого этим летом пригласили на собеседование в софтверную компанию EPAM. Предложение его заинтересовало, так как в ЕPAM было много интересных проектов, работа в разных командах разработчиков и интересные технологические задачи. Зарплата выше 100 000 руб. значительно превышала заработки на прошлом месте работы. Хотовицкий устроился в ЕПАМ. По его словам, на новом месте он повышает свой уровень, общаясь с разработчиками из других команд и обучаясь на онлайн-курсах программирования. Учиться успевает, потому что в компании нормированный рабочий день и четкий рабочий график, говорит Хотовицкий.

Многие разработчики в первую очередь интересуются на собеседовании проектами, технологиями и продуктами, которые делает компания, им важно влиять на сам  IT- продукт, говорит Анна Иванова, руководитель направления IT и телекомуникаций рекрутинговой компании Hays. Этим кандидаты из IT-отрасли существенно отличаются от кандидатов из других отраслей, отмечает она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных