Какими цифровыми проектами заняты российские предприятия

В России IT-специалистов минимум в 4 раза меньше, чем в США, в пересчете на численность населения. Выступая в финале конкурса «Цифровой прорыв», ректор университета «Иннополис» Александр Тормасов высказал сомнение, что наши компании смогут обеспечить работой армию IT-специалистов, если она вырастет в несколько раз – до уровня США. По данным компании «Руссофт», в 2018 г. в России насчитывалось 540 000 IT-специалистов. В США, по данным Evans Data Corporation, в 2019 г. их было 4,2 млн человек. «Ведомости» разбирались, какими цифровыми проектами сейчас заняты крупные российские компании и сколько новых рабочих мест они создают под новые задачи.