Какими цифровыми проектами заняты российские предприятия
В России IT-специалистов минимум в 4 раза меньше, чем в США, в пересчете на численность населения. Выступая в финале конкурса «Цифровой прорыв», ректор университета «Иннополис» Александр Тормасов высказал сомнение, что наши компании смогут обеспечить работой армию IT-специалистов, если она вырастет в несколько раз – до уровня США. По данным компании «Руссофт», в 2018 г. в России насчитывалось 540 000 IT-специалистов. В США, по данным Evans Data Corporation, в 2019 г. их было 4,2 млн человек. «Ведомости» разбирались, какими цифровыми проектами сейчас заняты крупные российские компании и сколько новых рабочих мест они создают под новые задачи.
Что актуально
Ключевые направления цифровизации – разработка новой цифровой бизнес-модели, создание новых цифровых продуктов и услуг, внедрение цифрового проектирования, управление производством и сетью поставок, административные функции и корпоративная цифровая платформа, а также переход к управлению, основанному на данных, говорит Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners Group. Ключевой вопрос – зачем вообще нужна цифровая трансформация и от ответа на этот вопрос будет зависеть, какие технологии надо будет использовать и какие проекты запускать, сказал Праздничных.
Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS, приводит примеры нынешних цифровых проектов: банки анализируют большие данные для более точной оценки заемщиков, телекоммуникационные компании ищут закономерности поведения абонентов мобильной связи в накопленных больших данных. Нефтяные компании снимают данные с датчиков во время бурения, чтобы проанализировать параметры пластов, а металлургические компании прогнозируют количество брака в готовой продукции.