Менеджмент / Образование
Статья опубликована в № 4912 от 03.10.2019 под заголовком: Разработчик без диплома

Как биологи, юристы, моряки переучиваются на программистов

Где их учат и насколько они нужны работодателям

В России набирает популярность новая форма обучения начинающих IT-специалистов – буткемпы. Из-за колоссального дефицита IT-специалистов многие компании готовы рассматривать кандидатов, которые решили сменить профессию и стать разработчиками, говорит Анастасия Теплоухова, директор по рекрутменту Ancor FinTech. Буткемп – очень удобная форма для быстрой переквалификации в разработчиков начального уровня, считает она.

Основатель буткемпа «Эльбрус» для людей без математического и инженерного образования Георгий Бабаян рассказывает, что буткемп – это методика, которая традиционно использовалась в США для ускоренной подготовки солдат. В обычных условиях новобранец становится полноценным бойцом за 3–4 года, а в буткемпе на это уходит 4 месяца, потому что человек полностью погружен в процесс обучения. Сейчас этот метод, говорит Бабаян, активно используется для подготовки IT-специалистов в зарубежных вузах и IT-компаниях.

Бабаян успел поучиться в нескольких буткемпах в США, а в конце 2018 г. открыл «Эльбрус». Десятинедельный курс в режиме полного рабочего дня в «Эльбрусе» прошло около 70 представителей самых разных профессий – финансистов, юристов, биологов, менеджеров. «Курс начинающего бойца» стоит 160 000–190 000 руб. По словам Бабаяна, 90% новоиспеченных программистов уже нашли работу разработчика.

Как учат в буткемпе

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
kirill.shirinskiy
04:11 03.10.2019
Добавлю что в деле ИТ и программирования крайне важную роль играет не столько обучение, сколько самообразование. Очень важно уметь работать с образовательными материалами. Разные школы и буткемпы хороши для освоения методов решения конкретных прикладных задач, те. учать работать со средой/фреймворками для программирования. Но ИТ сфера активно растет и развивается. Поэтому нужно уметь учить самого себя работать с разными новыми технологиями и материалами, смотреть по возможности видео, читать книги. Для опытного программиста самая главная книга это часто документация по коду.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике