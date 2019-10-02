Как биологи, юристы, моряки переучиваются на программистов
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В России набирает популярность новая форма обучения начинающих IT-специалистов – буткемпы. Из-за колоссального дефицита IT-специалистов многие компании готовы рассматривать кандидатов, которые решили сменить профессию и стать разработчиками, говорит Анастасия Теплоухова, директор по рекрутменту Ancor FinTech. Буткемп – очень удобная форма для быстрой переквалификации в разработчиков начального уровня, считает она.
Основатель буткемпа «Эльбрус» для людей без математического и инженерного образования Георгий Бабаян рассказывает, что буткемп – это методика, которая традиционно использовалась в США для ускоренной подготовки солдат. В обычных условиях новобранец становится полноценным бойцом за 3–4 года, а в буткемпе на это уходит 4 месяца, потому что человек полностью погружен в процесс обучения. Сейчас этот метод, говорит Бабаян, активно используется для подготовки IT-специалистов в зарубежных вузах и IT-компаниях.
Бабаян успел поучиться в нескольких буткемпах в США, а в конце 2018 г. открыл «Эльбрус». Десятинедельный курс в режиме полного рабочего дня в «Эльбрусе» прошло около 70 представителей самых разных профессий – финансистов, юристов, биологов, менеджеров. «Курс начинающего бойца» стоит 160 000–190 000 руб. По словам Бабаяна, 90% новоиспеченных программистов уже нашли работу разработчика.
Как учат в буткемпе
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