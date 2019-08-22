Почему молодые специалисты почувствовали себя увереннее на рынке труда

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Варвара Гранкова

Райффайзенбанк в 2018 г. нанял 1050 начинающих специалистов – в 2 раза больше, чем в 2017 г., рассказывает Ольга Полковникова, начальник отдела по подбору персонала Райффайзенбанка. По ее словам, в 2019 г. банк собирается набрать еще больше молодых сотрудников. Их берут во все подразделения и направления работы банка: в IT, маркетинг, финансы, работу с большими данными, риск-менеджмент, инвестиционный банкинг, проектный менеджмент, подразделения по работе с клиентами. Только в IT-подразделении число новых сотрудников на начальных позициях выросло в 4 раза.

Новички часто начинают путь в Райффайзенбанке со стажировки и работают по 20 часов в неделю, рассказывает Полковникова. Но у компании, продолжает она, всегда есть риск, что молодой человек уйдет, а в его развитие было вложено много денег и ресурсов. Чтобы минимизировать риски, банк подбирает для стажеров максимально интересные задачи.

Подобные программы найма и развития молодежи появляются сейчас во многих крупных компаниях, говорит Иван Сафронов, управляющий партнер портала трудоустройства молодежи FutureToday.ru. По его словам, работодатели предлагают молодым все больше стажировок и создают для молодых рабочие места.

Согласно недавнему исследованию HeadHunter Students, 14% молодых специалистов уверены, что в ближайшие три месяца найдут работу (против 11% в других возрастных группах). А 47% работающих молодых специалистов верят, что их не уволят (против 34% сотрудников старшего возраста).