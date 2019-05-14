Как кейс-чемпионаты помогают студентам найти работу

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Варвара Гранкова

Первокурсник Санкт-Петербургского государственного университета Егор Чуваров в 2016 г. увидел объявление о кейс-чемпионате Changellenge на стенде в университете. Для участия требовалось собрать команду из четырех человек. Среди однокурсников желающих не нашлось, и он договорился с друзьями из других вузов. В том чемпионате друзья не победили. Но с тех пор Чуваров участвовал еще в трех чемпионатах. Больше всего ему запомнился кейс компании «Сибур» по оптимизации сети поставок и сокращению издержек и кейс Райффайзенбанка по созданию концепции взаимодействия с малым и средним бизнесом в регионах.

Кейс-чемпионат – это соревнование, во время которого участники, студенты и выпускники вузов, в командах решают бизнес-задачи. Эти задачи составляют партнеры чемпионата – крупные компании. Участникам разрешено обращаться за помощью к экспертам и консультантам. Представители компаний (члены жюри) оценивают результаты решения кейсов.

Популярность таких чемпионатов растет. В чемпионатах, которые организует компания Changellenge, в 2018 г. приняло участие 18 000 человек против 15 000 в 2017 г. В первом туре чемпионата Case-In по решению инженерных кейсов (организатор – «Россия – страна возможностей») приняло участие 5076 молодых людей из 60 регионов России.

Студентам такие чемпионаты полезны тем, что дают представление о реальных потребностях бизнеса, говорит Ирина Абанкина, директор Института образования Высшей школы экономики (ВШЭ). Победители и участники чемпионатов часто получают предложения пройти стажировку, некоторые потом трудоустраиваются, замечает Артем Королев, основатель и сопредседатель оргкомитета Case-In. «Ведомости» разбирались, насколько кейс-чемпионаты действительно повышают шансы студента на хорошее трудоустройство.