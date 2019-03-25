Как студенту решить кейс и получить работу

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Варвара Гранкова

Российские работодатели предложат студентам решать прикладные задачи на онлайновой платформе, похожей на Uber. Выгоды студентов и компаний очевидны, с вузами сложнее

В прошлом году Виталий Сканцев, проректор по научной работе Брянского государственного технического университета (БГТУ), объездил 30 предприятий региона, предлагая им создать в вузе учебные группы под свои нужды – при финансовом участии этих предприятий. По его словам, лишь треть предприятий выразили готовность создать в вузе целевые группы, 50% обещали подумать, а 20% отказались платить – мол, вуз должен сам учить студентов за государственный счет. На вопрос, какие компетенции надо развивать в студентах, чтобы они могли попасть на стажировку и работу на предприятие, большинство работодателей Брянской области не смогли дать ясного ответа, говорит Сканцев.

По мнению проректора РАНХиГС Сергея Мясоедова, 80% российских вузов готовят теоретиков, система высшего образования в России все больше теряет связь с реальной экономикой. 30% выпускников вузов не могут найти работу, еще столько же работают не по специальности, говорит Алексей Парамонов, заместитель директора Института повышения квалификации и переподготовки кадров Российского университета дружбы народов (РУДН).

АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный фронт (ОНФ) в сентябре введут в эксплуатацию онлайн-платформу «Профстажировки 2.0», рассказывает Илья Семин, руководитель проекта. Это маркетплейс, на котором работодатели будут размещать реальные задачи. Примеры кейсов – создание технологии, способствующей развитию персонализированной медицины, «разработка методики статистического приемочного контроля в литейном производстве» или анализ возможностей создания индустриального парка в регионе. Студенты – авторы лучших решений получат приглашение на стажировку. Вузы же будут засчитывать студентам выполненные проекты как курсовые и дипломные работы, рассказывает Семин. Достигнуты договоренности примерно со 100 работодателями из крупного и среднего бизнеса, в том числе с «Аэрофлотом» и Biocad, говорит он.