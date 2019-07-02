Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Молодежь на службе

Почему молодежь больше не рвется на госслужбу

Число мечтающих о карьере чиновника сократилось в два раза

Чиновниками хотят стать 19% молодых специалистов – вдвое меньше, чем три года назад. Таковы результаты опроса 735 соискателей 14–22 лет, проведенного порталом HeadHunter по просьбе «Ведомостей». Большинство опрошенных (41%) хотят работать в частной компании – желательно в международной корпорации, чтобы при первой же возможности уехать за границу. 17% респондентов мечтают стать фрилансерами, а 14% – предпринимателями. Меньше всего молодые люди склонны трудиться в некоммерческих организациях и образовательных учреждениях (4 и 5% соответственно), по данным свежего опроса.

«Ведомости» опросили 13 федеральных и региональных ведомств, почему молодежь теряет интерес к госслужбе и как госорганы привлекают молодые кадры.

Что не нравится молодым

Тюменка Наталья Потанина три года назад осталась без работы – закрылась компания, где она трудилась. Знакомый из управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Тюменской области посоветовал ей устроиться специалистом в отдел по работе с налогоплательщиками. Потанина обрадовалась – мол, с госслужбы точно не уволят и будут платить зарплату вовремя. Но работа оказалась утомительной и скучной. Потанина трудилась по 10–12 часов в сутки и по выходным. Девушку часто просили выполнять работу, которая не входила в ее обязанности: например, рисовать поздравительные открытки для московского руководства ФНС. А в конце месяца Потанина получила зарплату в 20 000 руб. и уволилась.

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