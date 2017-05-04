Что ждет молодых специалистов за порогом министерств и госкорпораций

Выпускники вузов, стремящиеся на госслужбу, мало что знают о будущей работе

В госсекторе, по данным HeadHunter, в этом апреле приходилось 23,9 резюме на каждую из 578 вакансий по всей России.

Молодежь надеется на солидный доход, быструю карьеру и льготы, многим кажется, что работа в госсекторе даст чувство власти и собственной значимости, а также позволит использовать должностные полномочия в личных целях, говорит Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений РАНХиГС.

Госсектору остро не хватает молодежи, особенно федеральным госорганам, но попасть на работу в госсектор выпускнику очень трудно, констатирует Борис Славин, профессор кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве России.

Со студенческой скамьи

Геннадий Васильев в 2008 г. окончил факультет государственного управления МГУ. Он рассказывает, что еще на 3-м курсе стажировался в Минфине, работа ему понравилась. В 2009 г. его резюме нашли в отделе кадров Минфина и после долгих и многочисленных собеседований взяли на должность младшего специалиста. За восемь лет молодой человек дорос до позиции заместителя начальника отдела финансового сотрудничества департамента финансовых отношений министерства.

Дорога в госсектор обычно начинается для молодых еще в стенах вузов. Так, госкорпорация «Ростех» сотрудничает с 312 вузами, имеет 294 базовые кафедры, а также профильную кафедру менеджмента в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий в МГИМО.