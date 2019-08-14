Как компании переманивают сотрудников

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Варвара Гранкова

Каждая вторая российская компания (54%) хотя бы раз переманивала сотрудников у своих конкурентов, а 18% – у клиентов или партнеров. Таковы данные опроса 150 компаний, проведенного порталом HeadHunter. Самая агрессивная борьба ведется за кадры в сфере информационных технологий – на рынке дефицит, а выращивать собственных специалистов зачастую нет времени и ресурсов, говорит Наталья Домашенко, партнер агентства NGRS по поиску IT-специалистов. Причем в борьбе за IT-кадры участвуют не только софтверные компании, интеграторы и интернет-корпорации – последние годы в таких специалистах нуждаются банки и нефтегазовые компании, которые активно занимаются цифровыми проектами, отмечает президент Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

На кого охотятся

По данным опроса HeadHunter, компании переманивают в основном менеджеров по продажам (52% ответов), IT-специалистов и разработчиков (34%) и топ-менеджеров (28%). Компании, например, охотятся на опытных менеджеров по продажам IT-продуктов: они хорошо разбираются в продукте и знакомы с клиентами, продолжает Домашенко. У компаний, занимающихся внедрением информационных систем, пользуются спросом и специалисты по внедрению систем SAP, 1С и проч. IT-компании также переманивают узких специалистов по машинному обучению, искусственному интеллекту, аналитике данных и проч., знает руководитель группы консультантов по подбору персонала по направлению Hitech компании Ancor FinTech Марина Прохоренко. Однако, по ее словам, работодателям нужны и универсальные разработчики, программисты со знанием Java, специалисты автоматизированного тестирования и проч.

За лучшими кандидатами охотятся целенаправленно, следует из опроса. Рекрутеры постоянно проверяют резюме кандидатов на сайтах поиска работы (52% ответов), спрашивают контакты сотрудников у коллег (49%), знакомятся с ценными работниками в соцсетях и на профильных конференциях (37 и 27% соответственно). IT-специалистам присылают предложения о работе даже в приложении для знакомств Tinder, знает директор по персоналу IBS Яна Кудрявцева.