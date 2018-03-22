Как помешать переходу топ-менеджеров к конкурентам

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Еще в октябре 2017 г. департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда издал письмо № 14­2/В­942, в котором формулировалась позиция министерства, допустимо ли включать в трудовые договоры топ-менеджеров пункты о запрете на работу у конкурентов после увольнения. Это письмо не является законом, однако позиция Минтруда фактически обязательна для госинспекций труда, ее также будут учитывать суды и прокуратура.

Трудовые договоры топ-менеджеров часто содержат запрет на работу в конкурирующих организациях в течение некоторого времени после увольнения – обычно от одного года до пяти. Работодатели, часто весьма справедливо, опасаются, что увольняющиеся топ-менеджеры, детально знающие и стратегию развития компании на несколько лет вперед, и бизнес-процессы, и отношения с контрагентами, разгласят эту ценную информацию конкурентам. Пункт о запрете работы у конкурентов иногда включается и в соглашение о неразглашении коммерческой тайны, которое подписывает топ-менеджер.

До сих пор законы никак не регулировали, имеют ли право бывшие работодатели запрещать увольняющимся руководителям устраиваться в конкурирующие организации. Ни Верховный, ни Конституционный суды не давали разъяснения по данной проблеме, а суды фактически не выносили приговоры по уголовным делам по п. 2 ст. 183 Уголовного кодекса (УК) именно за разглашение коммерческой тайны.

Минтруд встал на сторону работников. Он указал, что законы о коммерческой тайне и Трудовой кодекс не запрещают увольняющемуся работнику устраиваться к другому работодателю, занимающемуся теми же видами деятельности, что и прежний работодатель, даже если такое трудоустройство приведет к неблагоприятным последствиям для бывшего работодателя. Теперь предприятия теоретически будут получать от трудовых инспекций предписания и штрафы по ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях на основании доводов Минтруда. Что делать?

Надо понимать, что позиция Минтруда не обязательна для прокуратуры и судов, которые могут отменить акты госинспекции труда. Следовательно, работодателям, получившим такие штрафы или предписания, надо пользоваться правом обжаловать их в суде.

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