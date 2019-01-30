Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4744 от 31.01.2019 под заголовком: Средний бизнес ждет умных

Какие новые должности создают российские компании

Речь идет не только об IT-специалистах, как принято считать
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Хедхантинговое агентство «Контакт» недавно опросило 556 руководителей и выяснило, какие новые должности создали респонденты в последние три года и кого собираются нанимать в ближайшие годы. Традиционная группа новых должностей – с приставкой digital: digital-маркетологи, digital-менеджеры, digital-аналитики. Но не менее востребованной была группа специалистов по повышению эффективности производства: у респондентов появились должности директоров по качеству, менеджеров НИОКР, директоров по инновационному развитию, специалистов по поиску новых технологий.

Краснокамский ремонтно-механический завод в Пермском крае недавно упразднил отдел технического контроля и ввел отдельную должность директора по качеству. Его обязанности – выяснить причины брака, рассказывает гендиректор завода Дмитрий Теплов. Он отслеживает сбои конвейера, ищет причины и анализирует ошибки, обучает работников самостоятельно контролировать качество. По словам Теплова, отдельного директора по инновациям на предприятии нет, инновациями и развитием занимается лично Теплов.

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