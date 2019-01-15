Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Что ждет отделы персонала в 2019 году

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2018 год принес немало неприятных сюрпризов специалистам по персоналу: изменения в закон «О безопасности дорожного движения», обязавшие компании с собственными автопарками проводить медосмотры и техосмотры, и, конечно же, пенсионная реформа. Именно она определит заботы кадровых служб в наступившем году.

Количество льготных категорий и людей, с которыми почти невозможно расторгнуть трудовой договор, увеличивается с каждым годом. Особенностям регулирования труда отдельных групп сотрудников посвящена целая глава 41 Трудового кодекса (ТК).