Можно ли остановить сокращения пенсионеров на предприятиях

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Варвара Гранкова

Инспектора Роструда придут с проверкой на 400 предприятий, которые запланировали сокращения в ближайшие полгода, сообщил руководитель службы Всеволод Вуколов. Цель проверок – выяснить, попадают ли под увольнение работники предпенсионного возраста. Вуколов также пообещал, что Роструд возьмет под контроль основную часть предприятий, где большинство сотрудников – люди в предпенсионном возрасте. Роструд составит их перечень совместно со службами занятости и Пенсионным фондом. Можно предположить, что в него в первую очередь попадут машиностроительные, горнодобывающие предприятия и агрохолдинги: именно там занято много пожилых кадров, говорит Рустам Барноходжаев, директор по работе с ключевыми клиентами кадровой компании «Юнити».

«Ведомости» выясняли, помогут ли усилия Роструда остановить увольнения пожилых работников.

Как пояснил Вуколов, трудовые инспектора проверят, не нарушают ли работодатели процедуру сокращения. По Трудовому кодексу перед увольнением работодатель обязан предложить сотруднику подходящие для него вакансии на предприятии, а если таких нет, то сокращенному человеку выплачивают один среднемесячный заработок. Если за два месяца после увольнения человек так и не нашел новую работу, то бывший работодатель обязан выплатить ему еще две среднемесячные зарплаты, напоминает адвокат Павел Андреев, член экспертного совета комитета Госдумы по труду.

Роструд заранее узнает о сокращениях на предприятиях по сводкам региональных центров занятости населения (ЦЗН), поясняет председатель профсоюза «Новопроф» Иван Милых. По закону компании должны сообщить о планах по оптимизации штата в ЦЗН не позднее чем за два месяца до начала увольнений, отмечает он. Центр получает списки увольняемых сотрудников с должностями и годами рождения, добавляет Андреев.