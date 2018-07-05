Что ждет топ-менеджеров после повышения пенсионного возраста
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Российским управленцам еще далеко до пенсии, показал опрос 262 руководителей и менеджеров по персоналу, проведенный хедхантинговым агентством «Контакт». Цель опроса – выяснить, как увеличение пенсионного возраста повлияет на трудоустройство руководителей старше 50 лет. Напомним, что, если законопроект о повышении пенсионного возраста будет принят, женщины будут выходить на пенсию с 63 лет (сейчас – с 55 лет), а мужчины – с 65 вместо 60 лет.
Оказалось, что российских топ-менеджеров пенсионная реформа затронет все же меньше, нежели рядовых работников. Большинство респондентов (64,5%) сообщили, что в их компании доля сотрудников старше 50 лет в менеджменте высшего и среднего звена не превышает и 5%. Больше всего управленцев старшего поколения в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, тяжелой промышленности, авиастроении и топливно-энергетическом комплексе, они незаменимы из-за дефицита молодых квалифицированных кадров, говорят рекрутеры, опрошенные «Ведомостями».
Четверть опрошенных уверена, что пенсионная реформа на рынок труда управленцев не повлияет. Тем не менее 23% респондентов считают, что работодатели будут вынуждены сокращать засидевшихся пожилых управленцев ради развития компании. «Ведомости» разбирались, что ждет сокращенных менеджеров.
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