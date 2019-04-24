Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4803 от 25.04.2019 под заголовком: Нет бумаги – нет человека

Российские компании провалили тест на автоматизацию HR

Кому на самом деле нужно цифровое управление персоналом

Компании SAP CIS и Deloitte оценили успехи в автоматизации управления персоналом на 434 предприятиях России по четырехбалльной шкале. Единица ставилась за эйчар на бумаге, двойка – за фрагментарную автоматизацию (отдельные процессы, разрозненные системы, нет единого хранилища данных). Максимальную оценку – четыре балла – ставили за интеллектуальное управление персоналом: с искусственным интеллектом, предиктивной аналитикой, использованием виртуальной и дополненной реальности для обучения.

Выяснилось, что подавляющее большинство российских респондентов застряло между бумажным HR (90 компаний) и фрагментарной автоматизацией (293 компании). Больше 2,5 балла (что соответствует зрелой автоматизации, со стандартными процессами и единым хранилищем кадровых данных) набрала только 51 компания. На высший уровень – интеллектуальное управление персоналом – не попал никто. Есть веские причины, почему компании не спешат тратить большие деньги на цифровой HR.

Нефть в третьем эшелоне

Вера Соломатина, директор по персоналу SAP CIS, не удивлена: управление персоналом компании автоматизируют в последнюю очередь, эффект получается гораздо меньший, если сравнивать с автоматизацией производства, маркетинга или продаж. Другое дело, если большая часть прибыли компании зависит от людей или компания работает на очень конкурентном рынке. А монополистам или компаниям, которые могут удерживать персонал деньгами и льготами (например, нефтяникам), нет особого смысла вкладываться в цифровой эйчар, говорит Соломатина.

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