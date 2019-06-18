Российские IT-специалисты все меньше хотят работать за рубежом

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Варвара Гранкова

Россия занимает 25-е место среди 180 стран мира по привлекательности для специалистов по цифровым технологиям как место работы, показало совместное исследование BCG, The Network и HeadHunter (Decoding Digital Talent). В исследовании в 2018 г. приняли участие 26 800 IT-специалистов из 180 стран, в том числе более 1600 человек из России. Их спрашивали, в какой стране они хотят работать.

Как и следовало ожидать, почетным 25-м местом Россия обязана лояльности сотрудников из СНГ и Балтии. Больше всего хотят переехать в Россию специалисты из Казахстана (38%), Белоруссии (27%), Турции (9%) и Анголы (8%). Как правило, люди стремятся перебраться либо в соседние страны, либо в страны, где люди говорят на том же языке и имеют близкую культуру, отметил Райнер Штрак, старший партнер BCG. Самыми популярными направлениями для переезда в мире стали США, Германия и Канада, а наиболее популярными городами – Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Амстердам и Барселона.

Специалисты из развивающихся стран считают Россию очень неплохим местом для работы как по оплате труда, так и по возможности получения опыта и знаний, говорит Евгения Дельнова, директор отделений Kelly Services по подбору IT-персонала. Зарплаты специалистов по цифровым технологиям в России сегодня выше, чем в ряде стран Азии и Африки. Только необходимость получения разрешения на работу и сложности найма иностранцев сдерживают приток в Россию IT-специалистов из Индии, Африки и Китая, утверждает Дельнова.

Аналитики BCG особо выделяют вклад Москвы. По данным BCG, Москва входит сейчас в группу лидеров среди 12 мегаполисов мира по обеспеченности ресурсами для новой экономики: талантами, инфраструктурой, финансированием. И развивается быстрее: Москва опережает все другие мегаполисы по росту доли рабочих мест категории «Знание» – с 22% в 2010 г. до 26% в 2016 г. У Лондона за семь лет доля таких рабочих мест выросла с 31 до 33%. Категория «Знание» означает, что более половины задач сотрудника – аналитические, творческие, требующие хорошего образования и длительной подготовки. Примеры профессий: преподаватели, врачи, инженеры, руководители.