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Компании все чаще нанимают IT-специалистов без образования

Которые освоили программирования самостоятельно или на коротких курсах
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Кирилл Копов, менеджер проектов направления рекламных технологий онлайн-ритейлера Ozon, говорит, что попал в IT-отрасль случайно. Он изучал математическое обеспечение военной техники и атомных реакторов в МИФИ, летом поехал на спортивные сборы, неудачно прыгнул с причала в Волгу, получил серьезную травму и на год ушел в академический отпуск. В отпуске сначала играл в компьютерные игры, а потом стал самостоятельно учиться в интернете тестированию, в конце концов устроился стажером в компанию, занимающуюся системной интеграцией. За пять лет продвинулся по службе до должности директора по тестированию, а теперь развивает рекламные инструменты платформы Ozon.

Большинство российских разработчиков пришло в профессию самостоятельно, лишь 30% имеют профильное образование, показал опрос 700 IT-специалистов со всей страны, проведенный недавно Ozon. Чаще всего IT – первая и единственная специальность опрошенных, почти половина всегда трудилась в этой сфере.

А по данным HeadHunter.ru, требования к высшему или среднему профессиональному образованию указаны лишь в описании 20% вакансий в IT. Спрос на специалистов упал только в разгар карантина (на 18% с апреля по июль по сравнению с аналогичными показателями прошлого года), но быстро восстановился летом: показатели августа 2020 г. даже на 6% превысили показатели августа 2019 г. А всего с января по август 2020 г. число вакансий в сфере IT и интернета составило 471 500 – лишь на 3% ниже числа вакансий в аналогичный период прошлого года.

Образование и призвание

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных