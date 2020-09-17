Компании все чаще нанимают IT-специалистов без образования

А по данным HeadHunter.ru, требования к высшему или среднему профессиональному образованию указаны лишь в описании 20% вакансий в IT. Спрос на специалистов упал только в разгар карантина (на 18% с апреля по июль по сравнению с аналогичными показателями прошлого года), но быстро восстановился летом: показатели августа 2020 г. даже на 6% превысили показатели августа 2019 г. А всего с января по август 2020 г. число вакансий в сфере IT и интернета составило 471 500 – лишь на 3% ниже числа вакансий в аналогичный период прошлого года.