Компании все чаще нанимают IT-специалистов без образования

Компании все чаще нанимают IT-специалистов без образованияКоторые освоили программирования самостоятельно или на коротких курсах
Кирилл Копов, менеджер проектов направления рекламных технологий онлайн-ритейлера Ozon, говорит, что попал в IT-отрасль случайно. Он изучал математическое обеспечение военной техники и атомных реакторов в МИФИ, летом поехал на спортивные сборы, неудачно прыгнул с причала в Волгу, получил серьезную травму и на год ушел в академический отпуск. В отпуске сначала играл в компьютерные игры, а потом стал самостоятельно учиться в интернете тестированию, в конце концов устроился стажером в компанию, занимающуюся системной интеграцией. За пять лет продвинулся по службе до должности директора по тестированию, а теперь развивает рекламные инструменты платформы Ozon.
Большинство российских разработчиков пришло в профессию самостоятельно, лишь 30% имеют профильное образование, показал опрос 700 IT-специалистов со всей страны, проведенный недавно Ozon. Чаще всего IT – первая и единственная специальность опрошенных, почти половина всегда трудилась в этой сфере.
А по данным HeadHunter.ru, требования к высшему или среднему профессиональному образованию указаны лишь в описании 20% вакансий в IT. Спрос на специалистов упал только в разгар карантина (на 18% с апреля по июль по сравнению с аналогичными показателями прошлого года), но быстро восстановился летом: показатели августа 2020 г. даже на 6% превысили показатели августа 2019 г. А всего с января по август 2020 г. число вакансий в сфере IT и интернета составило 471 500 – лишь на 3% ниже числа вакансий в аналогичный период прошлого года.