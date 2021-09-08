Глава ФНС России предсказал появление глобальной Налоговой службы

Ранее, 1 июля, ОЭСР представила общую позицию 131 страны, включая Россию, по видению глобальной налоговой реформы. Рассматриваются два варианта изменений. Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний (МГК) с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Pillar 2 подразумевает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании.