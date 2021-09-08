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Глава ФНС России предсказал появление глобальной Налоговой службы

Ведомости

Появление в мире глобального налогообложения для транснациональных компаний повлечет за собой создание глобального администрирования, заявил в ходе одной из сессий «Московского финансового форума» руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

«Абсолютно правильный тезис: на глобальные вызовы, на глобальные корпорации у нас ответ в виде глобального налогообложения. Я тогда и от администраторов добавлю: у нас еще и ответ глобальное администрирование. Никуда нам от этого не деться», — сказал он.

Егоров подчеркнул, что для этого государствам необходимо договориться об общих принципах, на основе которых будет работать вся система. При этом он указал на сложности, возникающие из-за введения глобальных налогов. В частности, если налоговая ставка будет одинакова для всех, непонятно, как привлекать предприятия в конкретные юрисдикции, стимулировать производства и какие налоговые льготы считать допустимыми, отметил Егоров.

Свое мнение глава российской ФНС выразил в ответ на выступление директора Центра по налоговой политике и администрированию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Паскаля Сент-Амана. Тот рассказал, что сейчас экономика «стала поистине глобальной» и компании могут перемещать свои активы, специалистов и центры получения прибыли в более благоприятные налоговые юрисдикции. Этим и обусловлена необходимость разработки глобальных правил, «иначе юрисдикции теряют свои налоговые поступления».

Сент-Аман заявил, что необходимо позволить странам облагать налогом компании, которые получают у них значительные доходы, физически там не присутствуя. Для этого необходим глобальный минимальный налог: сейчас его предлагается установить на уровне 15%.

Ранее, 1 июля, ОЭСР представила общую позицию 131 страны, включая Россию, по видению глобальной налоговой реформы. Рассматриваются два варианта изменений. Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний (МГК) с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Pillar 2 подразумевает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании.

Ранее по теме: Минфин сравнил глобальную реформу налогообложения с полетом человека в космос

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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