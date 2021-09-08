Минфин сравнил глобальную реформу налогообложения с полетом человека в космос

Минфин сравнил глобальную реформу налогообложения с полетом человека в космосЗапуск новых правил для международных групп компаний планируется с 2023 года
Новые наднациональные правила налогообложения международных компаний, которые представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), станут беспрецедентными в истории. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.
Присоединение России к глобальной инициативе поможет побороть «самые вопиющие и активно применяемые инструменты налоговой оптимизации», что принесет в бюджет России «десятки миллиардов рублей ежегодно», отметил замминистра. «Россия безусловно выиграет от этого. У нас большое внутреннее потребление, достаточно большой импорт, – подчеркивает он. – Pillar1 и Pillar2 – это гениально».
«Pillar1, на наш взгляд, – прорыв в сфере налогообложения, сравнимый с полетом человека в космос. Налоговая база будет определяться на наднациональном уровне. Таких прецедентов в истории налогообложения еще не было», – отметил Сазанов.
Механизм Pillar1 позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг международных групп компаний (МГК). Необходимость внедрения наднационального механизма связана с тем, что за последние несколько десятилетий появились международные группы компаний с большими финансовыми ресурсами, применяющие инструменты оптимизации налогообложения, с которыми налоговым администрациям стран трудно бороться в одиночку. Если налоговая служба одной страны «закручивает гайки», то международная группа компаний может переместиться в другую юрисдикцию, объяснил Сазанов.
Pillar2 – «тоже своего рода прорыв», продолжил Сазанов. «Впервые налоговые администрации на локальном уровне смогут облагать прибыль консолидированной группы, когда компания расположена не только в стране, где находится материнская компания, но и по всей цепочке создания добавленной стоимости», – объяснил замминистра. «Если материнская компания увидит, что где-то уровень налогообложения ниже 15% в результате налоговой оптимизации, то налоговая администрация материнской компании довести эффективную ставку налогообложения до 15%. Это тоже своего рода прецедент».
1 июля ОЭСР представила общую позицию 131 страны, включая Россию, по видению глобальной налоговой реформы. Правила игры планируется поменять по двум направлениям. Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Изначально планировалось распространить эту меру прежде всего на IT-компании, но к моменту публикации ОЭСР решила распространить повсеместно – на любые международные группы компаний (МГК). Фактически, Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги.
Pillar 2 предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Кроме этого, Pillar 2 направлен на нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах.
Более детализированный проект реформы ОЭСР должна представить в октябре. Запуск новых правил планируется в 2023 г.