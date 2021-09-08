Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Минфин сравнил глобальную реформу налогообложения с полетом человека в космос

Запуск новых правил для международных групп компаний планируется с 2023 года
Ольга Агеева
Francois Mor / AP

Новые наднациональные правила налогообложения международных компаний, которые представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), станут беспрецедентными в истории. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме.

Присоединение России к глобальной инициативе поможет побороть «самые вопиющие и активно применяемые инструменты налоговой оптимизации», что принесет в бюджет России «десятки миллиардов рублей ежегодно», отметил замминистра. «Россия безусловно выиграет от этого. У нас большое внутреннее потребление, достаточно большой импорт, – подчеркивает он. – Pillar1 и Pillar2 – это гениально».

«Pillar1, на наш взгляд, – прорыв в сфере налогообложения, сравнимый с полетом человека в космос. Налоговая база будет определяться на наднациональном уровне. Таких прецедентов в истории налогообложения еще не было», – отметил Сазанов.

Механизм Pillar1 позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг международных групп компаний (МГК). Необходимость внедрения наднационального механизма связана с тем, что за последние несколько десятилетий появились международные группы компаний с большими финансовыми ресурсами, применяющие инструменты оптимизации налогообложения, с которыми налоговым администрациям стран трудно бороться в одиночку. Если налоговая служба одной страны «закручивает гайки», то международная группа компаний может переместиться в другую юрисдикцию, объяснил Сазанов.

Pillar2 – «тоже своего рода прорыв», продолжил Сазанов. «Впервые налоговые администрации на локальном уровне смогут облагать прибыль консолидированной группы, когда компания расположена не только в стране, где находится материнская компания, но и по всей цепочке создания добавленной стоимости», – объяснил замминистра. «Если материнская компания увидит, что где-то уровень налогообложения ниже 15% в результате налоговой оптимизации, то налоговая администрация материнской компании довести эффективную ставку налогообложения до 15%. Это тоже своего рода прецедент».

1 июля ОЭСР представила общую позицию 131 страны, включая Россию, по видению глобальной налоговой реформы. Правила игры планируется поменять по двум направлениям. Pillar 1 предполагает налогообложение международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги. Изначально планировалось распространить эту меру прежде всего на IT-компании, но к моменту публикации ОЭСР решила распространить повсеместно – на любые международные группы компаний (МГК). Фактически, Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги.

Pillar 2 предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%. В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Кроме этого, Pillar 2 направлен на нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах.

Более детализированный проект реформы ОЭСР должна представить в октябре. Запуск новых правил планируется в 2023 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных