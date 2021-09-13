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Цена на газ в Европе впервые превысила $730 за тысячу кубометров

Ведомости

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории превысила $730 за 1000 куб. м, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

К 10:49 мск его цена достигла 60,5 евро за МВт\ч, что равно примерно $738,2 (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт\ч). Рост составил более 4% за сутки.

После этого стоимость газа чуть снизилась — до 60,05 евро за МВт\ч, или $732,7 за 1000 куб. м. Затем цена фьючерса вновь перешла к росту и к 11:38 мск достигла 60,5 евро за МВт\ч.

9 сентября стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $700 за 1000 куб. м. С конца августа его цена возросла примерно на 20 евро за МВт\ч.

10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ. «Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали: рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам», — сказал он.

В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

Ранее по теме: Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных