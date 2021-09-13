Цена на газ в Европе впервые превысила $730 за тысячу кубометров
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории превысила $730 за 1000 куб. м, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
К 10:49 мск его цена достигла 60,5 евро за МВт\ч, что равно примерно $738,2 (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт\ч). Рост составил более 4% за сутки.
После этого стоимость газа чуть снизилась — до 60,05 евро за МВт\ч, или $732,7 за 1000 куб. м. Затем цена фьючерса вновь перешла к росту и к 11:38 мск достигла 60,5 евро за МВт\ч.
9 сентября стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $700 за 1000 куб. м. С конца августа его цена возросла примерно на 20 евро за МВт\ч.
10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ. «Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали: рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам», — сказал он.
В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.
В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.