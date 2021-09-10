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Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе

Ведомости

Цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ, однако цены на российский газ по долгосрочным контрактам растут намного медленнее, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«На споте сейчас, на свободном рынке в Европе сейчас $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует — рынок регулирует. Но колебания идут гораздо более мягко», — пояснил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что страны ЕС не закачали в подземные хранилища газа необходимый объем до 27 млрд куб. м, газа стало не хватать, наложились другие проблемы и всплеск деловой активности и цена на газ начала подниматься выше цены на нефть и нефтепродукты. По долгосрочным же контрактам «Газпром» продает топливо в Германию по $220 за 1000 куб. м. «С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И "Газпром" в этом заинтересован на самом деле, потому что это создаёт подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем», — отметил президент.

9 сентября стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые достигла $700,2 за 1000 куб. м, или около 57 евро за МВ\ч. Цена выросла за сутки на 3%, согласно данным торгов лондонской биржи ICE.

В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

Кроме того, в начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных