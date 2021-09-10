Путин объяснил рекордный рост цен на газ в Европе

Он добавил, что страны ЕС не закачали в подземные хранилища газа необходимый объем до 27 млрд куб. м, газа стало не хватать, наложились другие проблемы и всплеск деловой активности и цена на газ начала подниматься выше цены на нефть и нефтепродукты. По долгосрочным же контрактам «Газпром» продает топливо в Германию по $220 за 1000 куб. м. «С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь. И "Газпром" в этом заинтересован на самом деле, потому что это создаёт подушку безопасности и для него. Не будет резкого падения и обвала цен. Вот в чем все дело. Выгодно всем», — отметил президент.