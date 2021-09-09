Цена на газ в Европе впервые в истории превысила $700 за тысячу кубометров
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории достигла $700,2 за 1000 куб. м, или около 57 евро за МВт\ч. Рост составил 3% за сутки, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.
При открытии торгов в четверг 9 сентября цена составляла $679 за 1000 куб. м, в течение дня она корректировалась до $669,4, а затем стала резко расти, побив очередной рекорд.
В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.
Кроме того, в начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.
Ранее в августе на заводе в Новом Уренгое произошла авария, в результате чего оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Поврежденную установку на газовом заводе в Новом Уренгое «Газпром» сможет восстановить только к концу 2022 г. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка».