В Лаосе разрешили ряду компаний использование криптовалют

Против биткойна неоднократно высказывался российский Центральный банк. 12 августа первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.