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В Лаосе разрешили ряду компаний использование криптовалют

Ведомости

Шесть компаний Лаоса получили возможность законно использовать криптовалюты, сообщает Laotian Times, ссылаясь на заявление офиса премьер-министра страны.

«Шесть компаний были уполномочены экспериментально использовать добычу и торговлю криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Компании, которым был дан "зеленый свет", включают Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., Joint Development Bank и Phousy Group», — пишет издание.

Помимо этого, правительство страны поручило министерству финансов, министерству технологий и коммуникаций и другим ведомствам вместе с Банком Лаоса выработать правила и положения для использования криптовалюты в стране. Результаты работы ведомств будут обсуждаться на встрече премьер-министра Лаоса с его заместителем 16-17 сентября, отмечается в публикации.

6 сентября криптовалюта биткойн была признана официальным платежным средством в Сальвадоре. Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн. Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн в качестве официального средства платежа.

Против биткойна неоднократно высказывался российский Центральный банк. 12 августа первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.

Ранее по теме: В Кремле исключили возможность официального признания биткойна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных