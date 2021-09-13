В Лаосе разрешили ряду компаний использование криптовалют
Шесть компаний Лаоса получили возможность законно использовать криптовалюты, сообщает Laotian Times, ссылаясь на заявление офиса премьер-министра страны.
«Шесть компаний были уполномочены экспериментально использовать добычу и торговлю криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Компании, которым был дан "зеленый свет", включают Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., Joint Development Bank и Phousy Group», — пишет издание.
Помимо этого, правительство страны поручило министерству финансов, министерству технологий и коммуникаций и другим ведомствам вместе с Банком Лаоса выработать правила и положения для использования криптовалюты в стране. Результаты работы ведомств будут обсуждаться на встрече премьер-министра Лаоса с его заместителем 16-17 сентября, отмечается в публикации.
6 сентября криптовалюта биткойн была признана официальным платежным средством в Сальвадоре. Ранее президент Сальвадора Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что правительство приобрело еще 200 биткойнов, увеличив их общее число во владении до 400. В целом на покупку криптоактивов государство потратило $20,9 млн. Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткойн в качестве официального средства платежа.
Против биткойна неоднократно высказывался российский Центральный банк. 12 августа первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов заявил, что покупка этого актива сравнима с выходом на «минное поле». Дело в том, что подобные средства не защищены законом, а значит, в случае кражи такой валюты государство не сможет помочь, пояснил он.