В Лаосе разрешили ряду компаний использование криптовалют

«Шесть компаний были уполномочены экспериментально использовать добычу и торговлю криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum и Litecoin. Компании, которым был дан "зеленый свет", включают Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road & Bridge Construction Co., Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey Co., Ltd., Joint Development Bank и Phousy Group», — пишет издание.