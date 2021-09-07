В Кремле исключили возможность официального признания биткойна

«Однозначно, что Россия не готова к таким шагам и пока нет ни малейшего повода, чтобы предпринимать такие шаги. Все-таки такие квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам ничего, кроме вреда, финансовой, экономической системе нанести не может. Это если речь идет о полном признании в качестве платежного средства», — сказал он.